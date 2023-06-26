РЭО: Свыше 105 450 тонн макулатуры собрали во втором сезоне акции «Миллион — Родине!»

Участники акции не только сдавали вторсырье на благотворительные цели, но также соревновались за призы от партнеров акции в трех категориях: школы и детские сады, вузы и ссузы, а также общественные организации. Лучшие школы, вузы и общественные организации получат экобоксы для проведения экологической эстафеты #ЭкоГТО. Об этом сказал заместитель PR-директора Российского экологического оператора по работе с молодежью Андрей Руднев.