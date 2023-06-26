РЭО: Свыше 105 450 тонн макулатуры собрали во втором сезоне акции «Миллион — Родине!»

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
За три месяца в акции приняли участие более 95 тысяч человек из 78 регионов. Всего собрано и сдано на переработку 105 450 тонн макулатуры, сообщает transsibinfo.com.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что второй раз акция вызывает искренний интерес у жителей страны. Взрослое поколение помнит советскую акцию с таким же названием, а молодежь активно участвует в сдаче вторсырья, следуя современным экологическим трендам. Благодаря этому интересу удалось собрать более полумиллиона рублей на благотворительность.
За время акции проведено 1289 мероприятий. Крупные компании, участвовавшие в акции, отправили на переработку 105 000 тонн макулатуры. Остальные 450 тонн были собраны другими участниками акции: студентами, волонтерами и преподавателями. Сумма от сдачи вторсырья составила более 500 000 рублей. Они будут использованы для гуманитарной помощи семьям, находящимся в трудном положении и проживающим в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Участники акции не только сдавали вторсырье на благотворительные цели, но также соревновались за призы от партнеров акции в трех категориях: школы и детские сады, вузы и ссузы, а также общественные организации. Лучшие школы, вузы и общественные организации получат экобоксы для проведения экологической эстафеты #ЭкоГТО. Об этом сказал заместитель PR-директора Российского экологического оператора по работе с молодежью Андрей Руднев.
Самыми активными среди регионов РФ по сдаче макулатуры стали Оренбургская область, Республика Крым, Москва и Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ. В этом году к акции присоединился и ряд новых регионов.
По итогам первого сезона удалось собрать миллион рублей. Большая часть средств была направлена на закупку техники, мебели, спортивного и игрового инвентаря для Луганского детского дома, оставшаяся часть — на поддержку приюта для животных «Дай лапу».