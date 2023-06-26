Путин: «Мужество павших героев-летчиков уберегло Россию от ужасных последствий»

Он также отметил, что большинство бойцов ЧВК «Вагнер» патриоты своей страны, однако их пытались «использовать втёмную против своих братьев по оружию». У «вагнеровцев» есть несколько вариантов: подписать контракт с Минобороны РФ или другими силовыми органами, вернуться к родным домой или уйти в Белоруссию.