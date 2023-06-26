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Путин: «Мужество павших героев-летчиков уберегло Россию от ужасных последствий»

26 июня 2023, 19:47
Фото: 1MI
Президент России Владимир Путин в прямом эфире прокомментировал вооружённый мятеж, организованный ЧВК «Вагнер». Он отметил, что мятеж «в любом случае был бы подавлен».

Президент России Владимир Путин вечером 26 июня выступил в эфире «Первого канала» с рядом заявлений, касающихся вооружённого мятежа, произошедшего в субботу, 24 июня. По словам президента, всех россиян объединила ответственность за судьбу страны, а мятеж «в любом случае был бы подавлен».

Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, спецслужб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу. Мужество и самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от ужасных последствий.
Владимир Путин, президент России

Он также отметил, что большинство бойцов ЧВК «Вагнер» патриоты своей страны, однако их пытались «использовать втёмную против своих братьев по оружию». У «вагнеровцев» есть несколько вариантов: подписать контракт с Минобороны РФ или другими силовыми органами, вернуться к родным домой или уйти в Белоруссию.

Путин: «Большинство бойцов „Вагнера“ — патриоты Родины, их использовали втёмную»
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