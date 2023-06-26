Путин: «Большинство бойцов „Вагнера“ — патриоты Родины, их использовали втёмную»

Posted Сегодня, 19:38
Published Сегодня, 19:38
Modified Сегодня, 19:40
Updated Сегодня, 19:40
Сегодня, 26 июня, в прямом эфире «Первого канала» состоялось пятиминутное выступление президента России Владимира Путина. Его анонсировал пресс-секретарь Дмитрий Песков за час до показа.
Во время своего выступления президент страны прокомментировал произошедший 24 июня вооружённый мятеж, организованный ЧВК «Вагнер». В субботу две колонны подразделения отправились в сторону Ростова и Москвы, чтобы, как заявлял Евгений Пригожин, не допустить распада ЧВК и указать на ошибки, допущенные в СВО.
Владимир Путин в прямом эфире отметил, что большинство командиров группы «Вагнер» — тоже патриоты, однако их сумели «использовать втёмную».
Мы знаем, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы «Вагнер» тоже патриоты России, преданные своему народу и государству. Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их пытались использовать втёмную против своих братьев по оружию. С самого начала событий мною предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови. Дать одуматься тем, кто совершил ошибку.
Владимир Путин, президент РФ
Также Путин напомнил, что у бойцов ЧВК есть выбор: подписать контракт с Минобороны РФ или другими силовыми органами, либо вернуться к родным домой, либо отправиться в Белоруссию.