Путин: «Большинство бойцов „Вагнера“ — патриоты Родины, их использовали втёмную»

Во время своего выступления президент страны прокомментировал произошедший 24 июня вооружённый мятеж, организованный ЧВК «Вагнер». В субботу две колонны подразделения отправились в сторону Ростова и Москвы, чтобы, как заявлял Евгений Пригожин, не допустить распада ЧВК и указать на ошибки, допущенные в СВО.