Примерно половина шебекинцев уже получила выплату в 50 тыс. рублей

По словам Елены Батановой, обещанная жителям Шебекинского горокруга выплата в 50 тыс. рублей уже отправлена 27,5 тыс. человек. Напомним, это те переселенцы, которые не могут вернуться в свой дом из-за обстрелов ВСУ.