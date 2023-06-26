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Published Сегодня, 07:08

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Примерно половина шебекинцев уже получила выплату в 50 тыс. рублей

26 июня 2023, 07:08
Фото: 1MI
Об этом во время оперсовещания с правительством Белгородской области сообщила министр социальной защиты населения и труда Елена Батанова.

По словам Елены Батановой, обещанная жителям Шебекинского горокруга выплата в 50 тыс. рублей уже отправлена 27,5 тыс. человек. Напомним, это те переселенцы, которые не могут вернуться в свой дом из-за обстрелов ВСУ.

Это «примерно половина», отмечает министр. Батанова добавила, что деньги на оставшиеся выплаты правительство направит после получения второго транша из федеральных средств.

Мы готовы всё количество загрузить для выплаты в 50 тыс. У нас примерно половина оплачена и половина ещё ждёт.
Елена Батанова

Треть средств уйдёт на выплату учреждениям, на базе которых развёрнуты ПВР, добавил губернатор Вячеслав Гладков.

Эти деньги не были заложены в учреждения и колледжи. Необходимо возмещение затрат.
Вячеслав Гладков
На выплаты шебекинцам в Белгородской области потратили 1,8 млрд федеральных рублей
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