Примерно половина шебекинцев уже получила выплату в 50 тыс. рублей

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
По словам Елены Батановой, обещанная жителям Шебекинского горокруга выплата в 50 тыс. рублей уже отправлена 27,5 тыс. человек. Напомним, это те переселенцы, которые не могут вернуться в свой дом из-за обстрелов ВСУ.
Это «примерно половина», отмечает министр. Батанова добавила, что деньги на оставшиеся выплаты правительство направит после получения второго транша из федеральных средств.
Мы готовы всё количество загрузить для выплаты в 50 тыс. У нас примерно половина оплачена и половина ещё ждёт.
Елена Батанова
Треть средств уйдёт на выплату учреждениям, на базе которых развёрнуты ПВР, добавил губернатор Вячеслав Гладков.
Эти деньги не были заложены в учреждения и колледжи. Необходимо возмещение затрат.
Вячеслав Гладков