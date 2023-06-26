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Пригожин: «Поход показал серьёзные проблемы с безопасностью по всей стране»

26 июня 2023, 19:00
Фото: 1MI
Глава ЧВК «Вагнер» отметил, что случившийся 24 июня поход на Ростов и Москву показал проблемы с безопасностью на всей территории России.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал сегодня, 26 июня, о причинах и целях случившегося в субботу похода на Ростов-на-Дону и Москву. Две колонны бойцов за сутки прошли 780 км, не убили ни одного солдата Минобороны РФ и обезвредили все военные объекты по дороге.

Мы сожалеем о том, что были удары по авиационным средствам, но эти средства бросали бомбы и наносили ракетные удары. За это время были заблокированы и обезврежены все военные объекты, которые находились на дороге. Никто не погиб из тех, кто оказался на земле, в этом была наша задача.
Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер»

Кроме того, создатель ЧВК отметил, что именно их поход показал проблемы с безопасностью по всей территории России.

Наш «Марш» показал серьёзные проблемы с безопасностью на всей территории страны. Мы заблокировали все воинские части, аэродромы. За 24 часа мы прошли то расстояние, которое соответствует расстоянию от места старта российских войск 24 февраля 2022 года до Киева и от этой же точки до Ужгорода. Поэтому если бы во время начала СВО все действия выполняло подразделение по уровню обученности и уровню моральной собранности как ЧВК «Вагнер», то, возможно, спецоперация длилась бы сутки.
Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер»
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил смысл похода, случившийся 24 июня
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#Александра Склярова#Безопасность#ЧВК Вагнера#ЧВК Вагнер#Евгений Пригожин
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