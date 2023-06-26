Пригожин: «Поход показал серьёзные проблемы с безопасностью по всей стране»

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал сегодня, 26 июня, о причинах и целях случившегося в субботу похода на Ростов-на-Дону и Москву. Две колонны бойцов за сутки прошли 780 км, не убили ни одного солдата Минобороны РФ и обезвредили все военные объекты по дороге.