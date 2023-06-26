Попавший в центр скандала белгородец с авто «Своих не бросаем» оказался бывшим судьёй

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
В мае белгородец написал заявление в полицию: с его слов, водитель авто с номерами «Своих не бросаем» и «Дредд» угрожал ему ножом. В полиции в возбуждении уголовного дела отказали, потому что якобы водитель авто — судья в отставке, а значит, имеет судейскую неприкосновенность.
Напомним, что ранее этого белгородца задержали в барбершопе. Мужчина припарковался на тротуаре и неадекватно реагировал на замечания. Со слов сотрудников барбершопа, он зашёл в военной одежде в бронежилете и с пистолетом на поясе, но попросил не бояться — заявил, что это травмат.