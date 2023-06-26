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Попавший в центр скандала белгородец с авто «Своих не бросаем» оказался бывшим судьёй

26 июня 2023, 13:33
Фото: Белгород №1
В конце мая местный житель обратился в полицию с заявлением о том, что водитель угрожал ему ножом. Правоохранители в возбуждении уголовного дела отказали. Подробности рассказали в Telegram-канале «Белгород №1».

В мае белгородец написал заявление в полицию: с его слов, водитель авто с номерами «Своих не бросаем» и «Дредд» угрожал ему ножом. В полиции в возбуждении уголовного дела отказали, потому что якобы водитель авто — судья в отставке, а значит, имеет судейскую неприкосновенность.

Фото: Белгород №1

Напомним, что ранее этого белгородца задержали в барбершопе. Мужчина припарковался на тротуаре и неадекватно реагировал на замечания. Со слов сотрудников барбершопа, он зашёл в военной одежде в бронежилете и с пистолетом на поясе, но попросил не бояться — заявил, что это травмат.

Белгородца в военной форме с номерами «Своих не бросаем» задержали в барбершопе
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#Алина Харина#Автомобиль#Заявление#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Нож#Угрозы#Судья#Отставка
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