Попавший в центр скандала белгородец с авто «Своих не бросаем» оказался бывшим судьёй

Напомним, что ранее этого белгородца задержали в барбершопе. Мужчина припарковался на тротуаре и неадекватно реагировал на замечания. Со слов сотрудников барбершопа, он зашёл в военной одежде в бронежилете и с пистолетом на поясе, но попросил не бояться — заявил, что это травмат.