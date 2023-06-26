Остановочный комплекс на «Стадионе» вскоре демонтируют

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Как отметили в пресс-службе Арбитражного суда Белгородской области, администрация Белгорода обратилась в суд с иском к ООО «Артель-М». Они просят обязать ответчика демонтировать и вывезти нестационарный торговый объект в составе остановочного комплекса по проспекту Богдана Хмельницкого, 103, на «Стадионе». Сам ответчик на судебное заседание не пришёл.
Выяснилось, что на аукционе по продаже права на заключение договоров на размещение остановочных комплексов, который состоялся 28 сентября 2017 года, участвовали менее двух человек. Именно поэтому ООО «Артель-М» успешно заключили договор и разместили торговый объект в Белгороде — они просто оказались единственными участниками аукциона. Однако договор действовал только до 30 сентября 2022 года, поэтому и остановочного комплекса на «Стадионе» быть уже не должно.
Мэрия дело выиграла, и теперь ответчику необходимо в течение десяти дней демонтировать и вывезти за свои деньги остановочный комплекс. Если остановку не вывезут вовремя, то этим займётся городская администрация. А потраченные на это деньги будут требовать с того же «Артель-М».
Кроме того, ответчику придётся заплатить госпошлину в размере 6 000 рублей. Согласно закону от уплаты госпошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, освобождаются госорганы и органы местного самоуправления. Деньги перейдут в доход федерального бюджета.
Однако решение суда ещё можно обжаловать, поэтому остановка на «Стадионе» может остаться надолго.