Остановочный комплекс на «Стадионе» вскоре демонтируют

Выяснилось, что на аукционе по продаже права на заключение договоров на размещение остановочных комплексов, который состоялся 28 сентября 2017 года, участвовали менее двух человек. Именно поэтому ООО «Артель-М» успешно заключили договор и разместили торговый объект в Белгороде — они просто оказались единственными участниками аукциона. Однако договор действовал только до 30 сентября 2022 года, поэтому и остановочного комплекса на «Стадионе» быть уже не должно.