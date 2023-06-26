Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Изображение материала

Названа самая высокооплачиваемая профессия в Белгороде

26 июня 2023, 07:06
Фото: 1MI

Самую высокую зарплату в Белгороде получают айтишники

В рейтинге зарплат по отраслям Белгород занял 34-е место. Исследование подготовили эксперты агентства РИА «Рейтинг» на основании данных Росстата.

Белгород в рейтинге зарплат по отраслям в крупнейших городах страны занял 34-е место. Больше всех здесь зарабатывают сотрудники IT-сферы и связи. В среднем они получают 88 тыс. рублей в месяц.

Воронеж оказался на 43-м месте в рейтинге. Отрасль с наивысшей зарплатой здесь, как и в Белгороде, — IT и связь. В среднем айтишники в столице Черноземья получают 81 тыс. рублей в месяц.

В Липецке самой высокооплачиваемой отраслью стало обрабатывающее производство. Средняя зарплата работников — 65 тыс. рублей в месяц. Липецк занял 67-е место рейтинга.

Курск находится на 89-й строчке. Больше всех в городе зарабатывают сотрудники госслужбы — в среднем 51 тыс. рублей.

Ещё один город Центрального Черноземья — Тамбов — расположился на 96-й позиции в списке. В этом городе больше остальных получают представители профессиональной и научной деятельности — около 48 тыс. рублей в месяц.

Первое место в рейтинге по уровню зарплат занимает Москва. Больше всех в столице зарабатывают сотрудники финансовых организаций — порядка 230 тыс. рублей в месяц.

В ходе исследования эксперты рассмотрели заработные платы постоянных сотрудников крупных и средних организаций в сферах, где занято не менее трёх процентов работников региона, отмечает РИА «Новости». При расчёте учитывалась выплата подоходного налога.

Стало известно, когда белгородцы приблизятся к зарплатам в 100 тысяч рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Компания под Белгородом задолжала сотрудникам более 3 млн рублей по зарплатеПлюс 5 тыс. к 8 марта, минус 3 тыс. за больничный: о зарплате в БелгорблагоустройствеПоловину расходов на зарплату дружинников в Белгороде покроет бюджет региона
#Алина Харина#Зарплаты#Профессии#Экономика#Белгород#Айтишники#Новости Белгорода#Курск#Воронеж#Тамбов#Липецк#Москва
Подпишитесь
«Стая собак бросается на всех!» Гладков — о пляже за УСК Хоркиной в Белгороде
Сегодня, 10:09
SHOT: ВСУ атаковали завод по производству стекла для Apple в Шебекино
Сегодня, 08:28
В Белгородской области выбор формата обучения оставят за родителями
Сегодня, 08:25
Белгородской самообороне начнут платить деньги за защиту общественного порядка
Сегодня, 06:43
Сельхозпредприятие и ЛЭП пострадали в результате ударов по Белгородской области
Сегодня, 09:22