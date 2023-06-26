Названа самая высокооплачиваемая профессия в Белгороде

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Белгород в рейтинге зарплат по отраслям в крупнейших городах страны занял 34-е место. Больше всех здесь зарабатывают сотрудники IT-сферы и связи. В среднем они получают 88 тыс. рублей в месяц.
Воронеж оказался на 43-м месте в рейтинге. Отрасль с наивысшей зарплатой здесь, как и в Белгороде, — IT и связь. В среднем айтишники в столице Черноземья получают 81 тыс. рублей в месяц.
В Липецке самой высокооплачиваемой отраслью стало обрабатывающее производство. Средняя зарплата работников — 65 тыс. рублей в месяц. Липецк занял 67-е место рейтинга.
Курск находится на 89-й строчке. Больше всех в городе зарабатывают сотрудники госслужбы — в среднем 51 тыс. рублей.
Ещё один город Центрального Черноземья — Тамбов — расположился на 96-й позиции в списке. В этом городе больше остальных получают представители профессиональной и научной деятельности — около 48 тыс. рублей в месяц.
Первое место в рейтинге по уровню зарплат занимает Москва. Больше всех в столице зарабатывают сотрудники финансовых организаций — порядка 230 тыс. рублей в месяц.
В ходе исследования эксперты рассмотрели заработные платы постоянных сотрудников крупных и средних организаций в сферах, где занято не менее трёх процентов работников региона, отмечает РИА «Новости». При расчёте учитывалась выплата подоходного налога.