На выплаты шебекинцам в Белгородской области потратили 1,8 млрд федеральных рублей

Глава региона потребовал тут же доложить ему в тот момент, когда деньги поступят на счёт правительства. Министр социальной защиты населения и труда Елена Батанова отметила, что часть денег оттуда пойдёт на выплаты по 10 тыс. рублей. По её данным, в списках стоят 57 тыс. человек, 51 тыс. из них средства уже получили.