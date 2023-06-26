На выплаты шебекинцам в Белгородской области потратили 1,8 млрд федеральных рублей

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Глава региона потребовал тут же доложить ему в тот момент, когда деньги поступят на счёт правительства. Министр социальной защиты населения и труда Елена Батанова отметила, что часть денег оттуда пойдёт на выплаты по 10 тыс. рублей. По её данным, в списках стоят 57 тыс. человек, 51 тыс. из них средства уже получили.
Треть денег от транша перечислят на средства учреждений, на базе которых развернуты ПВР. Гладков поручил поставить этот вопрос на особый контроль
Как только деньги приходят — мне нужно, чтобы они поступали на счета этих организаций.
Вячеслав Гладков
Батанова ответила, что прорабатывает порядок выплат, так что к моменту перечисления на счёт региона все последующие выплаты будут готовы к произведению.