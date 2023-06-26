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На подготовку к отопительному сезону в Белгородской области выделили 1,8 млрд рублей

26 июня 2023, 09:02
Фото: 1MI
На сегодняшний день готовность теплоэнергетического комплекса составляет 36%. Подробности сообщил региональный министр ЖКХ Алексей Ботвиньев.
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ЖКХ

По данным чиновника, на сегодняшний день по всем предприятиям разработаны планы по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023-24 года. Объём финансирования ремонтных программ всех уровней бюджета на текущий год составляет порядка 1,8 млрд рублей. Освоили около 15%. Готовность теплоэнергетического комплекса составляет 36%.

Ботвиньев отметил, что в результате обстрелов ВСУ были проблемы с энергообеспечением Юго-Западного энергорайона Белгородской области. Не было возможности вывести в ремонтную программу объекты генерации по Белгороду.

Энергетики провели большую работу и на двух основных подстанциях, обеспечивающих энергоснабжение Юго-Западного энергорайона, всё восстановлено по нормальной схеме. С 20 июня белгородская ТЭЦ вышла в плановый режим и на ней сейчас проводятся запланированные гидравлические испытания, что позволит в ближайшее время нарастить темпы подготовки к осенне-зимнему периоду.
Алексей Ботвиньев
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#Отопительный сезон#Подготовка#ЖКХ#Теплоэнергетический комплекс#Город#Белгородская область#Алексей Ботвиньев#Кристина Семенчук
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