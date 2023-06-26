На подготовку к отопительному сезону в Белгородской области выделили 1,8 млрд рублей

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
По данным чиновника, на сегодняшний день по всем предприятиям разработаны планы по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023-24 года. Объём финансирования ремонтных программ всех уровней бюджета на текущий год составляет порядка 1,8 млрд рублей. Освоили около 15%. Готовность теплоэнергетического комплекса составляет 36%.
Ботвиньев отметил, что в результате обстрелов ВСУ были проблемы с энергообеспечением Юго-Западного энергорайона Белгородской области. Не было возможности вывести в ремонтную программу объекты генерации по Белгороду.
Энергетики провели большую работу и на двух основных подстанциях, обеспечивающих энергоснабжение Юго-Западного энергорайона, всё восстановлено по нормальной схеме. С 20 июня белгородская ТЭЦ вышла в плановый режим и на ней сейчас проводятся запланированные гидравлические испытания, что позволит в ближайшее время нарастить темпы подготовки к осенне-зимнему периоду.
Алексей Ботвиньев