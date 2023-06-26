На подготовку к отопительному сезону в Белгородской области выделили 1,8 млрд рублей

По данным чиновника, на сегодняшний день по всем предприятиям разработаны планы по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023-24 года. Объём финансирования ремонтных программ всех уровней бюджета на текущий год составляет порядка 1,8 млрд рублей. Освоили около 15%. Готовность теплоэнергетического комплекса составляет 36%.