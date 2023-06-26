Металлоинвест повысит доходы сотрудников в 2023 году на 10%

«В этом году, несмотря на объективно сложную и непредсказуемую рыночную ситуацию, Компания вновь, как и в предыдущие три года, дважды проведет повышение заработных плат, — заявил генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. — Особое внимание при индексации уделяем выравниванию доходов и повышению зарплат низкооплачиваемых категорий персонала и рабочих должностей с высоким уровнем текучести. Наша цель остается неизменной — лидерство в отрасли по уровню доходов сотрудников».