Металлоинвест повысит доходы сотрудников в 2023 году на 10%

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
В результате фонд оплаты труда с учетом отчислений в Компании в текущем году увеличится на 2,1 млрд рублей.
В зависимости от предприятия, в рамках летнего повышения, 3-5% увеличения будет приходиться на обеспечение гарантированного роста заработных плат, оставшиеся 1-3% — на выравнивание доходов между различными должностями и специальностями.
С 1 июня заработная плата вырастет у сотрудников рабочих специальностей, с 1 июля — у линейных руководителей и управленческого звена предприятий.
«В этом году, несмотря на объективно сложную и непредсказуемую рыночную ситуацию, Компания вновь, как и в предыдущие три года, дважды проведет повышение заработных плат, — заявил генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. — Особое внимание при индексации уделяем выравниванию доходов и повышению зарплат низкооплачиваемых категорий персонала и рабочих должностей с высоким уровнем текучести. Наша цель остается неизменной — лидерство в отрасли по уровню доходов сотрудников».
В 2022 году доходы сотрудников предприятий Металлоинвеста были увеличены дважды. Суммарное повышение средней заработной платы по итогам года составило около 8%. Всего за 2020–2022 гг. рост среднемесячной заработной платы в Компании, в зависимости от предприятия, составил около 20%.
С 2008 года в Компании действует Типовой коллективный договор, содержащий единые для всех предприятий Металлоинвеста социально-трудовые нормы и гарантии. Договор является актом социального партнерства и предусматривает взаимные обязательства работодателя и работников Компании.
Сотрудникам Металлоинвеста предоставлен один из лучших социальных пакетов в отрасли. Компания реализует широкий спектр программ для сотрудников, членов их семей и бывших работников. В 2022 году расходы на внутренние социальные программы составили 3,1 млрд рублей.