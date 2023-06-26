Крупные производства Шебекино приступили к восстановлению производственных площадок

Так, по данным министерства, к 169 крупным и средним предприятиям, которые не прекращали свою работу в Шебекинском горокруге, добавилось девять работодателей, приступивших к восстановлению производственных площадок. Ещё пять предпринимателей восстанавливают торговые точки.