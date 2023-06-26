Крупные производства Шебекино приступили к восстановлению производственных площадок

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Updated Сегодня, 07:55
Так, по данным министерства, к 169 крупным и средним предприятиям, которые не прекращали свою работу в Шебекинском горокруге, добавилось девять работодателей, приступивших к восстановлению производственных площадок. Ещё пять предпринимателей восстанавливают торговые точки.
Стало известно, что Шебекинский маслодельный завод с сегодняшнего дня возобновит производственный процесс. А макаронно-кондитерское производство планирует продолжить работу с 1 июля.
На сегодняшний день 855 шебекинцев заключили соглашения с работодателями. Ещё 1608 человек готовы к трудоустройству, с ними проводятся консультации. Елена Батанова отметила, что проводится активное информирование населения о запуске производственных процессов:
Шебекино уже приступает к полномасштабной работе на крупных предприятиях. Вся информация от работодателей будет размещена в местах массового пребывания людей, в том числе в ПВРах области и в отраслевых министерствах региона. На сегодня многие люди готовы вернуться.
По словам министра, на ярмарках вакансий 23 июня в Старом Осколе и Губкине присутствовало 47 работодателей, которые предложили около 2 тысяч рабочих мест. Всего среди соискателей было 800 человек.
Вячеслав Гладков поручил проводить подобные ярмарки вакансий в еженедельном формате. По мнению губернатора, процесс принятия решения о трудоустройстве не одномоментный и имеет длительный характер.
Шебекинцы — очень трудолюбивый и созидательный народ, мы должны им такую возможность предоставить, несмотря на трудное время. Это добавит новые силы, чтобы пройти этот непростой период,
— выразил надежду губернатор.