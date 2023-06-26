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«Коммерсант»: уголовное дело против Пригожина о мятеже пока не прекращено

26 июня 2023, 07:56
Фото: 1MI
Об этом изданию сообщил источник в Генпрокуратуре. По его информации, для принятия иного решения прошло мало времени.

На утро 26 июня уголовное дело об организации вооружённого мятежа (ст. 279 УК РФ) не отменено. Изданию об этом сообщил источник в Генпрокуратуре РФ. По его информации, для принятия иного решения прошло слишком мало времени.

Главным фигурантом дела стал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Уголовное дело возбудили 23 июня. О предстоящем прекращении преследования объявили после переговоров.

Накануне некоторые источники сообщили о том, что уголовное преследование Пригожина уже прекращено. Однако источник издания эту информацию не подтвердил.

Напомним, что действовавший на фоне последних событий режим КТО в Москве, Московской и Воронежской областях отменили 26 июня.

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#Инна Рогова#Уголовное дело#Вооружённый мятеж#Генпрокуратура#Общество#Евгений Пригожин
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