«Коммерсант»: уголовное дело против Пригожина о мятеже пока не прекращено

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
На утро 26 июня уголовное дело об организации вооружённого мятежа (ст. 279 УК РФ) не отменено. Изданию об этом сообщил источник в Генпрокуратуре РФ. По его информации, для принятия иного решения прошло слишком мало времени.
Главным фигурантом дела стал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Уголовное дело возбудили 23 июня. О предстоящем прекращении преследования объявили после переговоров.
Накануне некоторые источники сообщили о том, что уголовное преследование Пригожина уже прекращено. Однако источник издания эту информацию не подтвердил.
Напомним, что действовавший на фоне последних событий режим КТО в Москве, Московской и Воронежской областях отменили 26 июня.