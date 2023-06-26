Кого можно считать лучшим спортивным аналитиком России

Генич в молодости профессионально занимался футболом, поэтому, хорошо знает все «хитрости» футбола «изнутри». К сожалению, футбольная карьера Генича закончилась в расцвете его сил, когда футболист получил тяжелую травму, за которой последовало несколько сложных операций. После этого, Константин принял решение попробовать себя в роли спортивного комментатора, позже, аналитика, поскольку активно занимался ставками в букмекерской конторе, однажды, проиграв сумму с шестью нулями. Геничу удалось избавиться от игровой зависимости, а чуть позже стать «лицом» одной из популярных российских букмекерских контор.