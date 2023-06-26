К осени в Белгородской области могут вырасти цены на такси

Четверо из пяти таксистов в России работают без лицензии, отмечает гендиректор компании «Мой автопрокат» Дмитрий Матвеев. Это связано с высокой ценой ОСАГО на пассажирские перевозки, а также отказами страховых компаний в выдаче полиса таксистам.