К осени в Белгородской области могут вырасти цены на такси

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
В первом чтении Госдумой одобрен законопроект, предполагающий введение штрафов до 500 тыс. рублей за передачу заказов водителям, не имеющим права осуществлять перевозки.
Четверо из пяти таксистов в России работают без лицензии, отмечает гендиректор компании «Мой автопрокат» Дмитрий Матвеев. Это связано с высокой ценой ОСАГО на пассажирские перевозки, а также отказами страховых компаний в выдаче полиса таксистам.
Прогнозируется, что в случае введения новых штрафов рынок может сократиться — поездки станут безопаснее, но дороже.
«Ведомости» добавляют, что законопроектом предлагается ввести следующие штрафы: