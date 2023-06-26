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Published Сегодня, 08:09

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К осени в Белгородской области могут вырасти цены на такси

26 июня 2023, 08:09
Фото: 1MI
Это связано с новыми штрафами для агрегаторов, сообщают «Известия». В случае их введения поездки станут безопаснее, но дороже.

В первом чтении Госдумой одобрен законопроект, предполагающий введение штрафов до 500 тыс. рублей за передачу заказов водителям, не имеющим права осуществлять перевозки.

Четверо из пяти таксистов в России работают без лицензии, отмечает гендиректор компании «Мой автопрокат» Дмитрий Матвеев. Это связано с высокой ценой ОСАГО на пассажирские перевозки, а также отказами страховых компаний в выдаче полиса таксистам.

Прогнозируется, что в случае введения новых штрафов рынок может сократиться — поездки станут безопаснее, но дороже.

«Ведомости» добавляют, что законопроектом предлагается ввести следующие штрафы:

  • за нарушение порядка обработки информации о заказе такси (штраф 1000-3000 руб. для физлиц, 3000-5000 руб. для должностных лиц и 5000-10 000 руб. для юрлиц);
  • за передачу заказа на совершение поездки водителям, не получившим разрешение (штраф 1000-3000 руб. для физлиц и 100 тыс. рублей–200 тыс. руб. — для компаний). При повторном нарушении компании придётся заплатить до 500 тыс. рублей.
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#Алина Харина#Такси#Цены#Законопроект#Общество#Белгородская область
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