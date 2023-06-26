Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:41

Published Сегодня, 18:41

Modified Сегодня, 20:16

Updated Сегодня, 20:16

Изображение материала

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил смысл похода, случившегося 24 июня

26 июня 2023, 18:41
Фото: "Ростовгазета"
По его словам, ЧВК должны были прекратить существование 1 июля. Чтобы не допустить этого и указать на ошибки, допущенные в ходе СВО, бойцы решились на поход.

Вечером 26 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин решил ответить на интересующие многих вопросы и объяснить причины и цели похода, который произошёл 24 июня. По его словам, одной из главных причин для принятия такого решения стал тот факт, что 1 июля подразделение должно было прекратить своё существование. Бойцам предлагали подписать контракт с Минобороны РФ. Всего в МО перешли порядка 1-2% «вагнеровцев».

Изначально ЧВК «Вагнер» планировали выйти с колонной в Ростов-на-Дону 30 июня, чтобы публично передать технику около штаба СВО, однако позже их планы изменились.

Решение о переходе в МО и закрытии ЧВК «Вагнер» было принято в самые неподходящие моменты. Тем не менее, мы выставили технику на тралы, мы собрались, если это решение не будет принято, выйти 30 июня колонной в Ростов-на-Дону и публично передать технику около штаба СВО.
Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер»

Всего поход ЧВК длился 24 часа и состоял из двух колонн, одна из которых пошла в сторону Ростова-на-Дону, другая — в сторону Москвы. За сутки бойцы прошли 780 км и, как отметил Пригожин, не убили ни одного солдата, но несколько бойцов ЧВК получили ранения, двое погибли.

Пригожин также отметил, что они не планировали свергнуть власть или пролить русскую кровь. Их цель была другой.

Целью похода было не допустить уничтожение ЧВК «Вагнер», и привлечь к ответственности тех лиц, которые своими непрофессиональными действиями совершили огромное количество ошибок в ходе СВО. Мы не хотели пролить русскую кровь, мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране.
Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер»
Военный мятеж закончен: Пригожин заявил об остановке колонн ЧВК «Вагнер»
Узнать подробнее
Читайте также:
19 домов пострадали во время перестрелки ЧВК «Вагнер» в Воронежской областиЛукашенко заявил об остановке ЧВК «Вагнер» после переговоров с ПригожинымЧВК «Вагнер» в Черноземье и активист с триколором в Белгороде: итоги дня 24 июня
#Александра Склярова#ЧВК Вагнер#Боец ЧВК Вагнера#Поход#Цель#Происшествия#ЧВК Вагнера#Евгений Пригожин
Подпишитесь
Путин: «Большинство бойцов „Вагнера“ — патриоты Родины, их использовали втёмную»
Сегодня, 19:38
СК расследует уголовное дело против сотрудников водоканала и депстроя о трате 200 млн
Сегодня, 14:43
Путин: «Мужество павших героев-летчиков уберегло Россию от ужасных последствий»
Сегодня, 19:47
Пригожин: «Поход показал серьёзные проблемы с безопасностью по всей стране»
Сегодня, 19:00
Депутатов Белгорода могут лишать полномочий за прогулы заседаний
Сегодня, 14:15