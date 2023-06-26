Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил смысл похода, случившегося 24 июня

Вечером 26 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин решил ответить на интересующие многих вопросы и объяснить причины и цели похода, который произошёл 24 июня. По его словам, одной из главных причин для принятия такого решения стал тот факт, что 1 июля подразделение должно было прекратить своё существование. Бойцам предлагали подписать контракт с Минобороны РФ. Всего в МО перешли порядка 1-2% «вагнеровцев».