Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил смысл похода, случившегося 24 июня

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
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Updated Сегодня, 20:16
Вечером 26 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин решил ответить на интересующие многих вопросы и объяснить причины и цели похода, который произошёл 24 июня. По его словам, одной из главных причин для принятия такого решения стал тот факт, что 1 июля подразделение должно было прекратить своё существование. Бойцам предлагали подписать контракт с Минобороны РФ. Всего в МО перешли порядка 1-2% «вагнеровцев».
Изначально ЧВК «Вагнер» планировали выйти с колонной в Ростов-на-Дону 30 июня, чтобы публично передать технику около штаба СВО, однако позже их планы изменились.
Решение о переходе в МО и закрытии ЧВК «Вагнер» было принято в самые неподходящие моменты. Тем не менее, мы выставили технику на тралы, мы собрались, если это решение не будет принято, выйти 30 июня колонной в Ростов-на-Дону и публично передать технику около штаба СВО.
Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер»
Всего поход ЧВК длился 24 часа и состоял из двух колонн, одна из которых пошла в сторону Ростова-на-Дону, другая — в сторону Москвы. За сутки бойцы прошли 780 км и, как отметил Пригожин, не убили ни одного солдата, но несколько бойцов ЧВК получили ранения, двое погибли.
Пригожин также отметил, что они не планировали свергнуть власть или пролить русскую кровь. Их цель была другой.
Целью похода было не допустить уничтожение ЧВК «Вагнер», и привлечь к ответственности тех лиц, которые своими непрофессиональными действиями совершили огромное количество ошибок в ходе СВО. Мы не хотели пролить русскую кровь, мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране.
Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер»