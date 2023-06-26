Формат обучения, бездомные собаки и деньги белгородской самообороне: итоги дня

Сейчас в регионе обсуждается возвращение школьников к очному формату обучения. Последнее слово будет за родителями, заверил губернатор. Для них подготовили опросный лист по сбору мнений. Также родители смогут задать вопросы по телефону горячей линии 32-94-06.