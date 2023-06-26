Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Изображение материала

Формат обучения, бездомные собаки и деньги белгородской самообороне: итоги дня

26 июня 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Формат обучения в школах выберут родители, белгородской самообороне начнут платить за защиту общественного порядка, а Гладков недоволен состоянием пляжа за УСК Хоркиной.

Формат обучения школьников выберут родители

Сейчас в регионе обсуждается возвращение школьников к очному формату обучения. Последнее слово будет за родителями, заверил губернатор. Для них подготовили опросный лист по сбору мнений. Также родители смогут задать вопросы по телефону горячей линии 32-94-06.

При выборе формата обучения будет учитываться расстояние школы до границы, близость объектов инфраструктуры и администрации, наличие и состояние укрытий.

В Белгородской области выбор формата обучения оставят за родителями
Узнать подробнее

Деньги за защиту

Участникам белгородской самообороны будут платить за защиту общественного порядка. Средства перенаправят из фонда возмещения части затрат на работу добровольных народных дружин.

Текущая обстановка требует усиления взаимоотношения с общественниками, подчеркнул губернатор Вячеслав Гладков во время оперсовещания.

Белгородской самообороне начнут платить деньги за защиту общественного порядка
Узнать подробнее

Стая собак на белгородском пляже

26 июня губернатор Вячеслав Гладков обратил внимание на плохое состояние пляжа за УСК Хоркиной. По словам губернатора, на пляже поселилась стая собак, которая бросается на прохожих. Также в плохом состоянии находится песок, территория в мусоре.

Мэр Валентин Демидов ответил, что реконструкция пляжа запланирована на следующий год.

«Стая собак бросается на всех!» Гладков — о пляже за УСК Хоркиной в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области выбор формата обучения оставят за родителями«Стая собак бросается на всех!» Гладков — о пляже за УСК Хоркиной в БелгородеБелгородской самообороне начнут платить деньги за защиту общественного порядка
#Самооборона#Очное обучение#Пляжи#Собаки#Общество#Итоги дня#Белгородская область#Алина Харина
Подпишитесь
ЦЭБ признал долг перед «Экотрансом» и пошёл на мировое соглашение с Совкомбанком
Сегодня, 12:55
Попавший в центр скандала белгородец с авто «Своих не бросаем» оказался бывшим судьёй
Сегодня, 13:33
СК расследует уголовное дело против сотрудников водоканала и депстроя о трате 200 млн
Сегодня, 14:43
Белгородэнерго установило терминалы самообслуживания для потребителей
Сегодня, 12:08
«Стая собак бросается на всех!» Гладков — о пляже за УСК Хоркиной в Белгороде
Сегодня, 10:09
Депутатов Белгорода могут лишать полномочий за прогулы заседаний
Сегодня, 14:15