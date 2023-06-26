Формат обучения, бездомные собаки и деньги белгородской самообороне: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Сейчас в регионе обсуждается возвращение школьников к очному формату обучения. Последнее слово будет за родителями, заверил губернатор. Для них подготовили опросный лист по сбору мнений. Также родители смогут задать вопросы по телефону горячей линии 32-94-06.
При выборе формата обучения будет учитываться расстояние школы до границы, близость объектов инфраструктуры и администрации, наличие и состояние укрытий.
Участникам белгородской самообороны будут платить за защиту общественного порядка. Средства перенаправят из фонда возмещения части затрат на работу добровольных народных дружин.
Текущая обстановка требует усиления взаимоотношения с общественниками, подчеркнул губернатор Вячеслав Гладков во время оперсовещания.
26 июня губернатор Вячеслав Гладков обратил внимание на плохое состояние пляжа за УСК Хоркиной. По словам губернатора, на пляже поселилась стая собак, которая бросается на прохожих. Также в плохом состоянии находится песок, территория в мусоре.
Мэр Валентин Демидов ответил, что реконструкция пляжа запланирована на следующий год.