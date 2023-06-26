Для Белгорода закупят 20 видов многолетних растений в количестве 10 тысяч штук

В техническом задании прописано, что товар непременно должен быть новым, не находившимся ранее в эксплуатации и не использованный в качестве экспозиционного образца. Рассада должна быть заводского производства, изготовлена из безопасных для жизни, здоровья человека и окружающей среды материалов, корневая система должны быть упакована в контейнере объёмом не менее 1 литр.