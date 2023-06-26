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Для Белгорода закупят 20 видов многолетних растений в количестве 10 тысяч штук

26 июня 2023, 14:02
Фото: mykaleidoscope.ru
Тендер на приобретение рассады растений разместили 20 июня на сайте госзакупок. Заказчиком выступило управление Белгорблагоустройство. Сейчас проходит приём заявок для участия в электронном аукционе.

Согласно документам госзакупки, Белгорблагоустройство планирует приобрести различные сорта многолетних растений. Всего закупят 10630 штук саженцев. Наиболее многочисленные оказались такие виды: флокс шиловидный (2175 штук), примула обыкновенная (1237 штук), ясколка (1092 штуки), котовник (800 штук), живучка ползучая (690 штук), астра альпийская (625 штук), лиатрис (512 штук).

В техническом задании прописано, что товар непременно должен быть новым, не находившимся ранее в эксплуатации и не использованный в качестве экспозиционного образца. Рассада должна быть заводского производства, изготовлена из безопасных для жизни, здоровья человека и окружающей среды материалов, корневая система должны быть упакована в контейнере объёмом не менее 1 литр.

Саженцы должны иметь симметричную крону, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью; в узле ветвления должно быть не менее трёх скелетных ветвей. Не должно быть механических повреждений, а также признаков поражения болезнями и заселения вредителями. Также обязательно наличие карантинного-фитосанитарного свидетельства и сертификата соответствия.

На всю эту красоту готовы потратить 4,1 млн рублей. По условиям контракта товар должны передать заказчику в течение десяти рабочих дней. Разгрузку саженцев произведут по адресу: Белгород, ул. Сосновка, д. 19. Подрядчик ещё не выбран. До 29 июня проходит приём заявок для участия в электронном аукционе.

Ранее сообщалось, что в центре Белгорода облагородили часть городских клумб. На них высадили низкорослые однолетние растения, которые заменили недавно благоухавшие тюльпаны. Среди высаживаемых цветов колеусы, петунии, тагетесы и цинерарии.

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#Таисия Некрасова#Общество#Город#Экономика#Растения#Многолетники#Новости Белгорода#Госзакупки#Белгорблагоустройство#Белгородская область#Белгород
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