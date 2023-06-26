Для Белгорода закупят 20 видов многолетних растений в количестве 10 тысяч штук

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Согласно документам госзакупки, Белгорблагоустройство планирует приобрести различные сорта многолетних растений. Всего закупят 10630 штук саженцев. Наиболее многочисленные оказались такие виды: флокс шиловидный (2175 штук), примула обыкновенная (1237 штук), ясколка (1092 штуки), котовник (800 штук), живучка ползучая (690 штук), астра альпийская (625 штук), лиатрис (512 штук).
В техническом задании прописано, что товар непременно должен быть новым, не находившимся ранее в эксплуатации и не использованный в качестве экспозиционного образца. Рассада должна быть заводского производства, изготовлена из безопасных для жизни, здоровья человека и окружающей среды материалов, корневая система должны быть упакована в контейнере объёмом не менее 1 литр.
Саженцы должны иметь симметричную крону, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью; в узле ветвления должно быть не менее трёх скелетных ветвей. Не должно быть механических повреждений, а также признаков поражения болезнями и заселения вредителями. Также обязательно наличие карантинного-фитосанитарного свидетельства и сертификата соответствия.
На всю эту красоту готовы потратить 4,1 млн рублей. По условиям контракта товар должны передать заказчику в течение десяти рабочих дней. Разгрузку саженцев произведут по адресу: Белгород, ул. Сосновка, д. 19. Подрядчик ещё не выбран. До 29 июня проходит приём заявок для участия в электронном аукционе.
Ранее сообщалось, что в центре Белгорода облагородили часть городских клумб. На них высадили низкорослые однолетние растения, которые заменили недавно благоухавшие тюльпаны. Среди высаживаемых цветов колеусы, петунии, тагетесы и цинерарии.