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Депутатов Белгорода могут лишать полномочий за прогулы заседаний

26 июня 2023, 14:15
Фото: Telegram-канал "Депутаты Белгорода"
Депутат будет лишаться мандата за систематические прогулы в течение шести месяцев. Соответствующий проект рассмотрят на публичных слушаниях 7 июля, сообщили в белгородском горсовете.

В Устав города Белгорода планируют внести поправки. В документе закрепят реквизиты законов, согласно которым отдельные полномочия органов местного самоуправления переданы правительству области. Например, организация работы общественного транспорта.

Согласно изменениям в федеральном законе, которые вступили в силу с 1 марта 2023 года, полномочия депутата прекращаются досрочно в случае систематических прогулов заседаний в течение шести месяцев без уважительных причин. Такая поправка уже внесена в регламент работы горсовета.

Проект решения рассмотрят на публичных слушаниях 7 июля. Предложения или замечания по проекту можно направить по электронной почте [email protected] с пометкой «Внесение изменений в Устав города», обычной почте (308000, Гражданский проспект, д. 38) или оставить на сайте горсовета в разделе «Публичные слушания».

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