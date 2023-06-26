Депутатов Белгорода могут лишать полномочий за прогулы заседаний

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
В Устав города Белгорода планируют внести поправки. В документе закрепят реквизиты законов, согласно которым отдельные полномочия органов местного самоуправления переданы правительству области. Например, организация работы общественного транспорта.
Согласно изменениям в федеральном законе, которые вступили в силу с 1 марта 2023 года, полномочия депутата прекращаются досрочно в случае систематических прогулов заседаний в течение шести месяцев без уважительных причин. Такая поправка уже внесена в регламент работы горсовета.
Проект решения рассмотрят на публичных слушаниях 7 июля. Предложения или замечания по проекту можно направить по электронной почте [email protected] с пометкой «Внесение изменений в Устав города», обычной почте (308000, Гражданский проспект, д. 38) или оставить на сайте горсовета в разделе «Публичные слушания».