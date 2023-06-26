Депутатов Белгорода могут лишать полномочий за прогулы заседаний

Согласно изменениям в федеральном законе, которые вступили в силу с 1 марта 2023 года, полномочия депутата прекращаются досрочно в случае систематических прогулов заседаний в течение шести месяцев без уважительных причин. Такая поправка уже внесена в регламент работы горсовета.