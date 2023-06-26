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Бюджетники из Шебекино возвращаются в Белгородскую область

26 июня 2023, 07:03
Фото: 1MI
На своих рабочих местах из 551 человека находятся 394. Об этом сообщил глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов.
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Работа

По словам чиновникам, из 551 сотрудника администрации и подведомственных учреждений неделю назад на рабочих местах находилось 276 сотрудников. На сегодняшний день их 394.

Из 87 человек работаем с девятью семьями, которые находятся за пределами региона. С каждой семьёй мы на связи. Максимум в течение 10 дней эти люди вернутся на территорию Белгородской области и Шебекинского горокруга. В индивидуальном порядке работаем. Из девяти семей есть родители-одиночки, которым мы подыскиваем жильё, и люди готовы выйти на работу.
Владимир Жданов

Что касается соцсферы, за пределами региона находятся 12 семей. Они вернутся в область и приступят к работе также в течение 10 дней.

На данный момент мы полностью готовы к работе. Все рабочие места готовы.
Владимир Жданов

Напомним, ранее Вячеслав Гладков потребовал вернуть в Белгородскую область уехавших бюджетников из Шебекино. За пределами региона неделю назад было 87 сотрудников.

«Оголяем» все муниципалитеты: в другие регионы из Шебекино уехали 87 бюджетников
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#Кристина Семенчук#Бюджетники#Работа#Шебекино#Общество#Шебекинский горокруг#Владимир Жданов
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