Бюджетники из Шебекино возвращаются в Белгородскую область

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
По словам чиновникам, из 551 сотрудника администрации и подведомственных учреждений неделю назад на рабочих местах находилось 276 сотрудников. На сегодняшний день их 394.
Из 87 человек работаем с девятью семьями, которые находятся за пределами региона. С каждой семьёй мы на связи. Максимум в течение 10 дней эти люди вернутся на территорию Белгородской области и Шебекинского горокруга. В индивидуальном порядке работаем. Из девяти семей есть родители-одиночки, которым мы подыскиваем жильё, и люди готовы выйти на работу.
Владимир Жданов
Что касается соцсферы, за пределами региона находятся 12 семей. Они вернутся в область и приступят к работе также в течение 10 дней.
На данный момент мы полностью готовы к работе. Все рабочие места готовы.
Владимир Жданов
Напомним, ранее Вячеслав Гладков потребовал вернуть в Белгородскую область уехавших бюджетников из Шебекино. За пределами региона неделю назад было 87 сотрудников.