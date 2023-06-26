Белгородцы инсценировали аварию, чтобы украсть у пассажира такси 100 тысяч рублей

После случившегося «ДТП», к 19-летнему водителю подошёл 20-летний мужчина, якобы чтобы обсудить аварию. Другие два парня, среди которых был 17-летний подросток, подошли к пассажиру, распылили газовый балончик ему в лицо, а затем несколько раз ударили мужчину по разным частям тела. После этого четверо белгородцев забрали имущество пассажира и более 100 тысяч рублей.