Белгородцы инсценировали аварию, чтобы украсть у пассажира такси 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Как сообщили в пресс-службе Следкома Белгородской области, в ночь с 27 на 28 октября 2022 года 19-летний водитель такси заметил, что у его пассажира с собой крупная сумма денег, и сообщил об этом своим знакомым. Четыре белгородца решили специально устроить аварию, чтобы эти деньги у пассажира забрать.
После случившегося «ДТП», к 19-летнему водителю подошёл 20-летний мужчина, якобы чтобы обсудить аварию. Другие два парня, среди которых был 17-летний подросток, подошли к пассажиру, распылили газовый балончик ему в лицо, а затем несколько раз ударили мужчину по разным частям тела. После этого четверо белгородцев забрали имущество пассажира и более 100 тысяч рублей.
В ходе расследования дела выяснилось, что 20-летний и 30-летний злоумышленники уже совершали преступления против собственности граждан и юрлиц — за год они украли порядка 700 тысяч рублей.
В отношении 17-летнего и 19-летнего парней возбудили уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Уголовные дела также завели в отношении 20-летнего и 30-летнего мужчин за совершение восьми преступлений. Следственный отдел по городу Губкин уже завершил расследование уголовного дела.