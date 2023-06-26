Белгородской самообороне начнут платить деньги за защиту общественного порядка

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Как отметил губернатор, в Белгородской области с марта сформированы добровольные народные дружины, которые несут госслужбу вместе с правоохранительными органами.
Вижу, что необходима небольшая корректировка. Предлагаю денежные средства, которые были запланированы в рамках возмещения затрат добровольным народным дружинам, перенести на возмещение затрат работы самообороны. Текущая обстановка требует усиления взаимоотношения с общественниками. У нас они выстроены только на уровне добровольного согласия и безвозмездного участия жителей области в отрядах самообороны.
Вячеслав Гладков
Глава региона поручил руководителю администрации губернатора Ивану Будлову подготовить соглашения с обороной для выполнения их функций защиты общественного порядка и возмещение части затрат.
Уважаемые главы, хотел бы обратить внимание. С членами добровольной народной дружины должны быть закрыты все обязательства, которые есть. Я говорю про оплату труда. Если с ними заключены договоры, контракты, вы обязаны обеспечить соблюдение трудового законодательства и заблаговременно предупредить об изменении или прекращении трудовых прав. Права жителей не должны быть нарушены. Если работа в ДНД стала постоянной, ваша обязанность трудоустроить, если есть необходимость.
Вячеслав Гладков
Гладков отметил, что на примере Белгорода ДНД начали практически выполнять функции охраны, например, общежитий, где размещены шебекинцы.
Не совсем согласен, что это правильно, потому что это подмена функционала, то есть у ДНД функционал другой. Здесь возникает перекос, который обязаны исправить главы муниципальных образований, но без ущерба прав людей.
Вячеслав Гладков
Поручение касается тех главы, на территории которых сформированы отряды самообороны. Где их нет, ДНД остаются работать в том же формате.