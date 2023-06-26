Белгородэнерго установило терминалы самообслуживания для потребителей

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Терминалы установлены на площадках многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в Белгороде, Губкине, Строителе, Прохоровке, а также Центре обслуживания потребителей электросетевой компании в Старом Осколе.
У жителей этих населенных пунктов появилась возможность самостоятельно направить в адрес филиала любое обращение по вопросам электроснабжения, включая заявку на технологическое присоединение к сетям, заказать дополнительную услугу, подписаться на уведомления об отключениях либо ознакомиться с имеющимися вакансиями. Здесь же можно зайти в личный кабинет на портале Госуслуг.
В случае возникновения вопросов можнотут же позвонить в Контакт-центр филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» по телефону прямой линии +7 (800)-220-0-220.
Терминалы оснащены отечественным программным обеспечением, которое интегрировано с IT-инфраструктурой компании. В настоящее время система проходит тестирование — энергетики принимают предложения по улучшению механизмов обратной связи с жителями и организациями.
«Чтобы идти в ногу со временем, мы значительно изменили формат работы с населением, внедрив большое количество электронных сервисов. С одной стороны, это упростило наше взаимодействие, сделало его более удобным и доступным. С другой стороны, не все еще могут свободно ориентироваться в этих сервисах, а где-то может не быть доступа в Интернет. Именно поэтому терминалы размещены в местах с большой проходимостью, куда люди приходят, чтобы все свои вопросы решить в комплексе», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.
Для справки: Терминалы самообслуживания филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» расположены по адресам: г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, д. 75; г. Белгород, пр. Славы, д. 25; г. Губкин, ул. Победы, д. 2-4; г. Строитель, ул. Жукова, д. 4; п. Прохоровка, ул. Советская д. 71.