Белгородэнерго установило терминалы самообслуживания для потребителей

«Чтобы идти в ногу со временем, мы значительно изменили формат работы с населением, внедрив большое количество электронных сервисов. С одной стороны, это упростило наше взаимодействие, сделало его более удобным и доступным. С другой стороны, не все еще могут свободно ориентироваться в этих сервисах, а где-то может не быть доступа в Интернет. Именно поэтому терминалы размещены в местах с большой проходимостью, куда люди приходят, чтобы все свои вопросы решить в комплексе», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.