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Белгородэнерго установило терминалы самообслуживания для потребителей

26 июня 2023, 12:08
Фото: Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» реализует проект по созданию в регионе сети терминалов самообслуживания, предназначенных для интерактивного взаимодействия потребителей с сетевой компанией.

Терминалы установлены на площадках многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в Белгороде, Губкине, Строителе, Прохоровке, а также Центре обслуживания потребителей электросетевой компании в Старом Осколе.

У жителей этих населенных пунктов появилась возможность самостоятельно направить в адрес филиала любое обращение по вопросам электроснабжения, включая заявку на технологическое присоединение к сетям, заказать дополнительную услугу, подписаться на уведомления об отключениях либо ознакомиться с имеющимися вакансиями. Здесь же можно зайти в личный кабинет на портале Госуслуг.

Фото: Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»

В случае возникновения вопросов можнотут же позвонить в Контакт-центр филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» по телефону прямой линии +7 (800)-220-0-220.

Терминалы оснащены отечественным программным обеспечением, которое интегрировано с IT-инфраструктурой компании. В настоящее время система проходит тестирование — энергетики принимают предложения по улучшению механизмов обратной связи с жителями и организациями.

«Чтобы идти в ногу со временем, мы значительно изменили формат работы с населением, внедрив большое количество электронных сервисов. С одной стороны, это упростило наше взаимодействие, сделало его более удобным и доступным. С другой стороны, не все еще могут свободно ориентироваться в этих сервисах, а где-то может не быть доступа в Интернет. Именно поэтому терминалы размещены в местах с большой проходимостью, куда люди приходят, чтобы все свои вопросы решить в комплексе», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.

Для справки: Терминалы самообслуживания филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» расположены по адресам: г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, д. 75; г. Белгород, пр. Славы, д. 25; г. Губкин, ул. Победы, д. 2-4; г. Строитель, ул. Жукова, д. 4; п. Прохоровка, ул. Советская д. 71.

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#Белгородэнерго#Клиенты#Обслуживание#Общество#Белгородская область#Кристина Семенчук
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