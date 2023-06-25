Закрытые в день мятежа въезды в Шебекино и Новую Таволжанку снова открыли

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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Updated Сегодня, 09:32
25 июня с 10:00 открыты в прежнем режиме въезды в Шебекино и Новую Таволжанку. По данным главы региона, оперативная обстановка позволила. Однако при желании посетить населённые пункты следует учесть, что пост ГИБДД с выборочным контролем никуда не делись.
Напоминаем, вчера с 18:00 въезд в Шебекино был полностью закрыт. С сегодняшнего дня его открыли по прежнему расписанию — с 6:00 до 21:00.
Что случилось в России 24 июня, при чём тут Пригожин, Путин и Ростов-на-Дону, читайте в нашем материале. Как переживала этот день Белгородская область, рассказывали тут.