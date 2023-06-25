Закрытые в день мятежа въезды в Шебекино и Новую Таволжанку снова открыли

25 июня с 10:00 открыты в прежнем режиме въезды в Шебекино и Новую Таволжанку. По данным главы региона, оперативная обстановка позволила. Однако при желании посетить населённые пункты следует учесть, что пост ГИБДД с выборочным контролем никуда не делись.