Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Изображение материала

Водолазы достали тело мужчины из пруда в Белгородской области

25 июня 2023, 07:41
Фото: ГУ МЧС по Белгородской области

24 июня мужчина утонул в пруду в Белгородской области

Трагедия произошла на пруду «Надежда» в селе Саловка Вейделевского района, сообщили в МЧС по региону.
Сюжет
МЧС

В субботу, 24 июня, на телефон ЕДДС поступило сообщение о происшествии в Вейделевском районе. В пруду «Надежда» в селе Саловка утонул мужчина. МЧС уточняет, что место не было оборудовано для купания.

К поисково-спасательным работам привлекли 10 человек и 4 единицы техники. Водолазы достали из воды тело мужчины. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ежегодно с наступлением тепла трагедий на воде в Белгородской области становится больше. Так, 17 июня из реки Оскол достали тело ещё одного мужчины в не предназначенном для купания месте.

Однако, стоит отметить, что июнь в регионе выдался прохладным и люди ещё не так охотно лезут в воду, особенно в необорудованных местах (чего делать вообще нельзя). Возможно, на этих двух случаях происшествия на водоёмах Белгородской области закончатся?

Читайте также:
Под Белгородом мужчина задушил возлюбленную и бросил её тело в ручейИз водоёма в Белгородской области достали тело мужчины
#Татьяна Алексютина#Пруд#Погиб#Тело#МЧС#Водолазы#Утопленник#Утонул#Белгородская область
Подпишитесь
Беспилотник сбила российская система ПВО в Белгородской области
Сегодня, 07:47
Закрытые в день мятежа въезды в Шебекино и Новую Таволжанку снова открыли
Сегодня, 09:30
ВСУ обстреляли белгородское КПП из миномётов, а частный дом — с беспилотника
Сегодня, 11:20
Военный мятеж закончен: Пригожин заявил об остановке колонн ЧВК «Вагнер»
Вчера, 17:36
Дорожники любят троицу? В Белгороде в очередной раз провалился асфальт у элитного ЖК
Сегодня, 06:55
Дожди придут в Белгородскую область в последний понедельник июня
Сегодня, 10:31