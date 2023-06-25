Водолазы достали тело мужчины из пруда в Белгородской области

Однако, стоит отметить, что июнь в регионе выдался прохладным и люди ещё не так охотно лезут в воду, особенно в необорудованных местах (чего делать вообще нельзя). Возможно, на этих двух случаях происшествия на водоёмах Белгородской области закончатся?