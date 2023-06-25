Водолазы достали тело мужчины из пруда в Белгородской области

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Published Сегодня, 07:41
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В субботу, 24 июня, на телефон ЕДДС поступило сообщение о происшествии в Вейделевском районе. В пруду «Надежда» в селе Саловка утонул мужчина. МЧС уточняет, что место не было оборудовано для купания.
К поисково-спасательным работам привлекли 10 человек и 4 единицы техники. Водолазы достали из воды тело мужчины. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ежегодно с наступлением тепла трагедий на воде в Белгородской области становится больше. Так, 17 июня из реки Оскол достали тело ещё одного мужчины в не предназначенном для купания месте.
Однако, стоит отметить, что июнь в регионе выдался прохладным и люди ещё не так охотно лезут в воду, особенно в необорудованных местах (чего делать вообще нельзя). Возможно, на этих двух случаях происшествия на водоёмах Белгородской области закончатся?