Третий провал, обстрелы и уход «ахматовцев»: главные новости Белгородской области

Отметим, что Telegram-канал Brief в числе других сообщал, что «ахматовцы» покинули Белогорье, чтобы отправиться на защиту других городов, через которые должны были проходить наёмники ЧВК «Вагнер». Эту новость они опубликовали под видео с чеченскими бойцами, но есть одно но. Шевроны у спецназовцев совершенно другие. Подробнее — в нашем посте.