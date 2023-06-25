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Третий провал, обстрелы и уход «ахматовцев»: главные новости Белгородской области

25 июня 2023, 15:34
Фото: Bel.ru
Какими новостями жили белгородцы 25 июня, что творилось в регионе, читайте в нашем материале.
Сюжет
Дороги

Моя попытка №5?

Не знаем, с какой попытки дорожникам удастся залатать яму в центре Белгорода раз и навсегда. Но на нашей памяти это уже третьи «потуги» за месяц — всё тщетно. Желание асфальта провалиться сквозь землю оказывается сильнее. Посмотрите сами.

Непрекращающиеся

Утром 25 июня губернатор Белгородской области сообщил, что над селом Долгое наша ПВО сбила вражеский БПЛА. Не прошло и двух часов, как по этому же селу стали бить ВСУ.

После обеда РСЧСки пришли жителям Новой Таволжанки Шебекинского городского округа и села Тишанка Волоконовского района. Спустя примерно час стало известно о разрушениях в волоконовском селе. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кому-то придётся извиняться

О том, что «Ахмат» вывели из Белгорода, ещё со вчерашнего дня гудели в соцсетях. Но сегодня, кажется, кому-то придётся извиняться. Потому что командир спецназа «Ахмат» подобные заявления опроверг. Его слова ищите тут.

Отметим, что Telegram-канал Brief в числе других сообщал, что «ахматовцы» покинули Белогорье, чтобы отправиться на защиту других городов, через которые должны были проходить наёмники ЧВК «Вагнер». Эту новость они опубликовали под видео с чеченскими бойцами, но есть одно но. Шевроны у спецназовцев совершенно другие. Подробнее — в нашем посте.

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