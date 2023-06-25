Третий провал, обстрелы и уход «ахматовцев»: главные новости Белгородской области

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Не знаем, с какой попытки дорожникам удастся залатать яму в центре Белгорода раз и навсегда. Но на нашей памяти это уже третьи «потуги» за месяц — всё тщетно. Желание асфальта провалиться сквозь землю оказывается сильнее. Посмотрите сами.
После обеда РСЧСки пришли жителям Новой Таволжанки Шебекинского городского округа и села Тишанка Волоконовского района. Спустя примерно час стало известно о разрушениях в волоконовском селе. К счастью, обошлось без пострадавших.
О том, что «Ахмат» вывели из Белгорода, ещё со вчерашнего дня гудели в соцсетях. Но сегодня, кажется, кому-то придётся извиняться. Потому что командир спецназа «Ахмат» подобные заявления опроверг. Его слова ищите тут.
Отметим, что Telegram-канал Brief в числе других сообщал, что «ахматовцы» покинули Белогорье, чтобы отправиться на защиту других городов, через которые должны были проходить наёмники ЧВК «Вагнер». Эту новость они опубликовали под видео с чеченскими бойцами, но есть одно но. Шевроны у спецназовцев совершенно другие. Подробнее — в нашем посте.