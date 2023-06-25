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Расписание пункта выдачи гумпомощи шебекинцам в Белгороде изменится

25 июня 2023, 08:40
Фото: Валентин Демидов в Telegram

Пункт выдачи гумпомощи шебекинцам в «Космосе» будет работать по новому расписанию

График работы пункта изменится, так как посетителей стало меньше. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов.

С 26 июня пункт выдачи гуманитарной помощи шебекинцам в ДС «Космос» будет работать по новому расписанию. Если раньше помощь выдавали с 10:00 до 20:00, то с понедельника по будням пункт будет открыт с 9:00 до 12:00 и с 16:00 до 20:00.

В субботу и воскресенье волонтеры будут разбирать гуманитарную помощь. Посетителей принимать не будут.

Градоначальник Валентин Демидов объяснил, почему приняли такое решение:

С 16 июня начали выдавать в ДС «Космос» 9-килограммовые продуктовые наборы. Они рассчитаны на один месяц. Посетителей стало гораздо меньше, поэтому режим работы пункта изменили.
Белгородцам, проживающим вне ПВР, выдадут девятикилограммовые продуктовые наборы
Узнать подробнее

Подробнее о том, как с самого начала работал пункт выдачи гумпомощи в «Космосе», читайте в нашем материале. Там же найдёте фото с места и информацию о том, какие товары разлетались быстрее остальных, в каких было больше надобности.

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