Расписание пункта выдачи гумпомощи шебекинцам в Белгороде изменится

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
С 26 июня пункт выдачи гуманитарной помощи шебекинцам в ДС «Космос» будет работать по новому расписанию. Если раньше помощь выдавали с 10:00 до 20:00, то с понедельника по будням пункт будет открыт с 9:00 до 12:00 и с 16:00 до 20:00.
В субботу и воскресенье волонтеры будут разбирать гуманитарную помощь. Посетителей принимать не будут.
Градоначальник Валентин Демидов объяснил, почему приняли такое решение:
С 16 июня начали выдавать в ДС «Космос» 9-килограммовые продуктовые наборы. Они рассчитаны на один месяц. Посетителей стало гораздо меньше, поэтому режим работы пункта изменили.
Подробнее о том, как с самого начала работал пункт выдачи гумпомощи в «Космосе», читайте в нашем материале. Там же найдёте фото с места и информацию о том, какие товары разлетались быстрее остальных, в каких было больше надобности.