Расписание пункта выдачи гумпомощи шебекинцам в Белгороде изменится

С 26 июня пункт выдачи гуманитарной помощи шебекинцам в ДС «Космос» будет работать по новому расписанию. Если раньше помощь выдавали с 10:00 до 20:00, то с понедельника по будням пункт будет открыт с 9:00 до 12:00 и с 16:00 до 20:00.