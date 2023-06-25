Алаудинов о выводе «Ахмата» из Белгорода: «Никто и никого оттуда не выводил»

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Ранее в социальных сетях распространяли информацию о том, что бойцов спецназа «Ахмат». «Насчет подразделений „Ахмат“, выведенных из Белгорода, не в курсе. Никто и никого оттуда не выводил, это все разговоры», — заявил изданию Апты Алаудинов, замкомандующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат».
Ранее Рамзан Кадыров выступал с заявлением, что «Ахмат» будет защищать приграничные территории Белгородской области от диверсантов.