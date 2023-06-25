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Алаудинов о выводе «Ахмата» из Белгорода: «Никто и никого оттуда не выводил»

25 июня 2023, 12:41
Фото: 1MI

Командир спецназа «Ахмат» опроверг вывод бойцов из Белгорода

Сообщения из соцсетей о выводе бойцов спецназа «Ахмат» сегодня опроверг Апты Алаудинов, утверждает ТАСС.

Ранее в социальных сетях распространяли информацию о том, что бойцов спецназа «Ахмат». «Насчет подразделений „Ахмат“, выведенных из Белгорода, не в курсе. Никто и никого оттуда не выводил, это все разговоры», — заявил изданию Апты Алаудинов, замкомандующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат».

Ранее Рамзан Кадыров выступал с заявлением, что «Ахмат» будет защищать приграничные территории Белгородской области от диверсантов.

#Татьяна Алексютина#Приграничье#Ахмат#Спецназ#Спецоперация#Белгородская область
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