19 домов пострадали во время перестрелки ЧВК «Вагнер» в Воронежской области

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
24 июня во время военного мятежа колонна ЧВК «Вагнер» прошла через Воронежскую область. Итог — 19 пострадавших в ходе перестрелки домов. Об этом сообщил глава Павловского района Максим Янцов в своём Telegram-канале.
Чиновник уточнил, что целостности домов ничего не грозит, а людям обязательно помогут восстановить всё как было. Однако Янцов также напомнил воронежцам, что ограничения, введённые 24 июня, продолжают действовать в регионе.
Отметим, что вчера, 24 июня, в Воронежской области ввели режим КТО (контртеррористической операции). Такое решение приняли, чтобы исключить возможные теракты.
Как мятеж «вагнеровцев» пережили белгородцы, читайте тут.