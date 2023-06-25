Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 16:55

Updated Сегодня, 16:55

Изображение материала

19 домов пострадали во время перестрелки ЧВК «Вагнер» в Воронежской области

25 июня 2023, 15:06
Фото: Bel.ru
архивное фото
Строения получили повреждения, но их целостности ничего не угрожает, сообщает глава Павловского района Максим Янцов.
Сюжет
Обстрел

24 июня во время военного мятежа колонна ЧВК «Вагнер» прошла через Воронежскую область. Итог — 19 пострадавших в ходе перестрелки домов. Об этом сообщил глава Павловского района Максим Янцов в своём Telegram-канале.

Чиновник уточнил, что целостности домов ничего не грозит, а людям обязательно помогут восстановить всё как было. Однако Янцов также напомнил воронежцам, что ограничения, введённые 24 июня, продолжают действовать в регионе.

Отметим, что вчера, 24 июня, в Воронежской области ввели режим КТО (контртеррористической операции). Такое решение приняли, чтобы исключить возможные теракты.

Как мятеж «вагнеровцев» пережили белгородцы, читайте тут.

Читайте также:
Военный мятеж закончен: Пригожин заявил об остановке колонн ЧВК «Вагнер»Владимир Путин выступит с обращением после захода ЧВК «Вагнер» в Ростов-на-ДонуЧеченский спецназ: зачем отряд «Ахмат» приедет в Белгородскую область?Пригожина не просили «навести порядок» в Белгородской области
#Татьяна Алексютина#ЧВК Вагнер#Военный мятеж#Происшествия#Обстрел#Воронежская область#Евгений Пригожин
Подпишитесь
Алаудинов о выводе «Ахмата» из Белгорода: «Никто и никого оттуда не выводил»
Сегодня, 12:41
Закрытые в день мятежа въезды в Шебекино и Новую Таволжанку снова открыли
Сегодня, 09:30
Украинские военные разрушили забор в белгородском селе
Сегодня, 14:18
Дорожники любят троицу? В Белгороде в очередной раз провалился асфальт у элитного ЖК
Сегодня, 06:55
Число пострадавших от атак ВСУ домов в белгородском селе увеличилось до семи
Сегодня, 16:49