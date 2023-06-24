Власти усилят контроль за въездом на территорию Белгородской области

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
По поручению президента Владимира Путина в Белгородской области состоялось заседание регионального оперштаба. По итогам власти решили усилить контроль за въездом на территорию всей Белгородской области.
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что это необходимо «по понятным причинам».
Эта работа будет проводиться силами Министерства внутренних дел и Росгвардии. В случае необходимости будут привлечены силы нашей белгородской самообороны. ⠀
Вячеслав Гладков
Губернатор отметил, что в области ситуация стабильная. Все силовые структуры и представители власти находятся на рабочих местах.