Владимир Путин выступит с обращением после захода ЧВК «Вагнер» в Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
В ближайшее время Владимир Путин выступит с обращением к россиянам. Вероятно, он будет говорить о ситуации с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер», бойцы которой блокировали часть объектов в Ростове-на-Дону.
Сам Пригожин находится в штабе Южного военного округа, где общается с генералами российской армии.
На трассе М-4 «Дон» образовались пробки, людей просят не ехать в этом направлении. Губернатор Ростовской области призвал жителей города не выходить из своих домов.