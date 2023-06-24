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Владимир Путин выступит с обращением после захода ЧВК «Вагнер» в Ростов-на-Дону

24 июня 2023, 05:57
Фото: Bel.ru
Выступление президента анонсировал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В ближайшее время Владимир Путин выступит с обращением к россиянам. Вероятно, он будет говорить о ситуации с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер», бойцы которой блокировали часть объектов в Ростове-на-Дону.

Сам Пригожин находится в штабе Южного военного округа, где общается с генералами российской армии.

На трассе М-4 «Дон» образовались пробки, людей просят не ехать в этом направлении. Губернатор Ростовской области призвал жителей города не выходить из своих домов.

#Евгений Грицков#ЧВК Вагнер#Владимир Путин#Евгений Пригожин
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