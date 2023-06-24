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В Воронежской области ввели режим контртеррористической операции

24 июня 2023, 06:52
Фото: 1MI
Ранее данный режим ввели в Москве. Также власти отменили все массовые мероприятия.

Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в Воронежской области утром субботы, 24 июня. Такое решение приняли в Национальном антитеррористическом комитете.

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, на данный момент движение по трассе М-4 «Дон» в регионе закрыто с 464 по 777 км.

Режим КТО ввели и в Москве. В связи с этим в городе отменили ранее объявленные массовые мероприятия.

Напомним, ранее журналисты Бел.Ру собрали всё, что происходит после заявлений Пригожина и Министерства обороны.

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#Кристина Семенчук#Пригожин#Воронеж#Режим контртеррористической операции#Трасса#Город#Воронежская область#Евгений Пригожин#Александр Гусев
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