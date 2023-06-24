В Воронежской области ввели режим контртеррористической операции

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:54
Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в Воронежской области утром субботы, 24 июня. Такое решение приняли в Национальном антитеррористическом комитете.
Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, на данный момент движение по трассе М-4 «Дон» в регионе закрыто с 464 по 777 км.
Режим КТО ввели и в Москве. В связи с этим в городе отменили ранее объявленные массовые мероприятия.
Напомним, ранее журналисты Бел.Ру собрали всё, что происходит после заявлений Пригожина и Министерства обороны.