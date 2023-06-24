В Воронежской области Вооружённые силы РФ проводят оперативно-боевые мероприятия

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Как сообщил Гусев, в рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области Вооружённые силы РФ проводят необходимые оперативно-боевые мероприятия.
Буду дальше информировать о развитии ситуации.
Александр Гусев
Напомним, ранее в Воронежской области ввели режим контртеррористической операции (КТО). Также в регионе закрыто движение по трассе М-4 «Дон» с 464 по 777 км.
Режим КТО ввели и в Москве. В городе отменили ранее объявленные массовые мероприятия.