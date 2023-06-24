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В Воронежской области Вооружённые силы РФ проводят оперативно-боевые мероприятия

24 июня 2023, 08:58
Фото: 1MI
Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале. Ранее в области ввели режим контртеррористической операции.

Как сообщил Гусев, в рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области Вооружённые силы РФ проводят необходимые оперативно-боевые мероприятия.

Буду дальше информировать о развитии ситуации.
Александр Гусев

Напомним, ранее в Воронежской области ввели режим контртеррористической операции (КТО). Также в регионе закрыто движение по трассе М-4 «Дон» с 464 по 777 км.

Режим КТО ввели и в Москве. В городе отменили ранее объявленные массовые мероприятия.

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#Кристина Семенчук#Пригожин#Воронежская область#Боевые мероприятия#Александр Гусев
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