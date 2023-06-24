Въезд на территорию двух белгородских населённых пунктов ограничат

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Как сообщил губернатор, с 24 июня с 18:00 до 06:00 25 июня въезд в Шебекино и Новую Таволжанку будет закрыт. Данное решение принял белгородский оперштаб.
Я надеюсь, все жители отнесутся с пониманием к такому решению. Наша главная задача — вопрос безопасности людей. Это позволит нам в том числе провести текущие быстрые работы по приведению города в порядок, например, проблем, связанных с мусором. Ну и, конечно, лишний раз перестраховаться с точки зрения безопасности людей. ⠀
Вячеслав Гладков
Напомним, глава региона также сообщил, что власти усилят контроль за въездом на территорию всей Белгородской области. Но в целом ситуация в регионе на фоне последних событий стабильная.