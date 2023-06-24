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Въезд на территорию двух белгородских населённых пунктов ограничат

24 июня 2023, 09:44
Фото: 1MI
Речь идёт о Шебекино и Новой Таволжанке. Решение принял региональным оперштаб. Это необходимо для безопасности людей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

Как сообщил губернатор, с 24 июня с 18:00 до 06:00 25 июня въезд в Шебекино и Новую Таволжанку будет закрыт. Данное решение принял белгородский оперштаб.

Я надеюсь, все жители отнесутся с пониманием к такому решению. Наша главная задача — вопрос безопасности людей. Это позволит нам в том числе провести текущие быстрые работы по приведению города в порядок, например, проблем, связанных с мусором. Ну и, конечно, лишний раз перестраховаться с точки зрения безопасности людей. ⠀
Вячеслав Гладков

Напомним, глава региона также сообщил, что власти усилят контроль за въездом на территорию всей Белгородской области. Но в целом ситуация в регионе на фоне последних событий стабильная.

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#Кристина Семенчук#Шебекино#Новая таволжанка#Въезд#Ограничения#Оперштаб#Город#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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