Военный мятеж закончен: Пригожин заявил об остановке колонн ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
Евгений Пригожин заявил, что дойдя на дистанцию в 200 километров до Москвы колонны бойцов ЧВК «Вагнер» остановятся и отправятся в полевые лагеря, как и планировалось ранее.
Причиной стало возможное пролитие крови русских людей. Ранее об успешных переговорах с главой ЧВК сообщили в пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Колонны «Вагнера» зашли в Ростов-на-Дону, а также двинулись на север в сторону столицы через Воронежскую область. К вечеру 24 июня они дошли до Липецкой области.