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Военный мятеж закончен: Пригожин заявил об остановке колонн ЧВК «Вагнер»

24 июня 2023, 17:36
Фото: Bel.ru

Пригожин заявил об остановке колонн ЧВК «Вагнер» и возвращении в полевые лагеря

Основатель частной военной компании заявил, что движение бойцов в сторону Москвы будет остановлены. ЧВК вернётся в полевые лагеря согласно плану.

Евгений Пригожин заявил, что дойдя на дистанцию в 200 километров до Москвы колонны бойцов ЧВК «Вагнер» остановятся и отправятся в полевые лагеря, как и планировалось ранее.

Причиной стало возможное пролитие крови русских людей. Ранее об успешных переговорах с главой ЧВК сообщили в пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Колонны «Вагнера» зашли в Ростов-на-Дону, а также двинулись на север в сторону столицы через Воронежскую область. К вечеру 24 июня они дошли до Липецкой области.

Лукашенко заявил об остановке ЧВК «Вагнер» после переговоров с Пригожиным
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#Евгений Грицков#Военный мятеж#ЧВК Вагнер#Переговоры#Александр лукашенко#Евгений Пригожин
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