«Наши действия будут жёсткими»: Путин высказался о попытках вооружённого мятежа

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
24 июня Владимир Путин обратился к гражданам России, личному составу Вооружённых сил, правоохранительным органам и спецслужбам, к бойцам и командирам, которые сражаются на своих боевых позициях.
Знаю. Сегодня ночью говорил ещё раз с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления, вооружённого мятежа. Россия ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена сейчас практически вся военная, экономическая, информационная машина Запада.
Владимир Путин
Глава государства добавил, что эта битва, когда решается судьба народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности.
Действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Мы защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе, от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. Любая внутренняя смута — смертельная угроза для нашей государственности. Это удар по России, по нашему народу.
Владимир Путин
Путин добавил, что действия по защите Отечества от такой угрозы будут жёсткими.
Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание. Ответят и перед законом и перед нашим народом.
Владимир Путин
Вооружённые силы и другие госорганы получили необходимые приказы. Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в Москве, Московской области и ряде других регионов. Также будут приняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остаётся сложной.
Как президент России и Верховный Главнокомандующий, как гражданин России сделаю всё, чтобы отстоять страну. Защитить конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию. И ответят за это.
Владимир Путин