«Наши действия будут жёсткими»: Путин высказался о попытках вооружённого мятежа

Вооружённые силы и другие госорганы получили необходимые приказы. Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся в Москве, Московской области и ряде других регионов. Также будут приняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остаётся сложной.