Мужчина с флагом «Мы русские, с нами бог» вышел к Вечному огню в Белгороде

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Сперва мужчина просто прохаживался по Соборной площади с флагом России, на котором было написано «Мы русские, с нами бог». Затем неизвестный поднял полотно вверх и встал возле Вечного огня под песню из фильма «Офицеры».
Через время к нему подошли сотрудники полиции. Они сообщили мужчине, что всё понимают, но подобного рода акции лучше не проводить. После беседы все разошлись, передают очевидцы с места событий.
Видео с мужчиной — в нашем Telegram-канале.