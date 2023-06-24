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Published Сегодня, 14:39

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Мужчина с флагом «Мы русские, с нами бог» вышел к Вечному огню в Белгороде

24 июня 2023, 14:39
Фото: Bel.ru
Рядом с собой мужчина положил колонку, с которой играла песня «От героев былых времён». Заметили его не только простые белгородцы, но и силовики.

Сперва мужчина просто прохаживался по Соборной площади с флагом России, на котором было написано «Мы русские, с нами бог». Затем неизвестный поднял полотно вверх и встал возле Вечного огня под песню из фильма «Офицеры».

Через время к нему подошли сотрудники полиции. Они сообщили мужчине, что всё понимают, но подобного рода акции лучше не проводить. После беседы все разошлись, передают очевидцы с места событий.

Видео с мужчиной — в нашем Telegram-канале.

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