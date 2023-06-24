Минобороны показало разминирование белгородской Новой Таволжанки

Инженерно-сапёрные подразделения ЗВО обследуют дома, участки и лесной массив на наличие взрывчатых веществ, противотанковых и противопехотных мин, которые оставили после себя диверсионные группы ВСУ. Также сапёры ищут неразорвавшиеся снаряды.