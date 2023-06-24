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Минобороны показало разминирование белгородской Новой Таволжанки

24 июня 2023, 11:13
Фото: Скрин из видео Минобороны
Работы проводят сапёры ЗВО. Специалисты обследуют дома, участки и лесной массив, сообщили в Telegram-канале Минобороны.
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СВО

По информации ведомства, специалисты Западного военного округа продолжают работу по сплошной очистке территории Новой Таволжанки в Белгородской области от взрывоопасных предметов ВСУ.

Инженерно-сапёрные подразделения ЗВО обследуют дома, участки и лесной массив на наличие взрывчатых веществ, противотанковых и противопехотных мин, которые оставили после себя диверсионные группы ВСУ. Также сапёры ищут неразорвавшиеся снаряды.

Видео: Минобороны

В ведомстве добавили, что военнослужащие вместе с участковым проводят подомовой обход жителей села, которые просили извлечь из их домов неразорвавшиеся боеприпасы.

Напомним, ранее в Минобороны опубликовали кадры работы сапёров в Валуйках. Они обезвреживали заклинивший снаряд «Экскалибур», попавший в сарай.

В Минобороны показали, как сапёры обезвреживают Валуйки от неразорвавшихся снарядов
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#Кристина Семенчук#Сапёр#Минобороны#Разминирование#ЗВО#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Видео
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