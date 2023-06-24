Минобороны показало разминирование белгородской Новой Таволжанки

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
По информации ведомства, специалисты Западного военного округа продолжают работу по сплошной очистке территории Новой Таволжанки в Белгородской области от взрывоопасных предметов ВСУ.
Инженерно-сапёрные подразделения ЗВО обследуют дома, участки и лесной массив на наличие взрывчатых веществ, противотанковых и противопехотных мин, которые оставили после себя диверсионные группы ВСУ. Также сапёры ищут неразорвавшиеся снаряды.
В ведомстве добавили, что военнослужащие вместе с участковым проводят подомовой обход жителей села, которые просили извлечь из их домов неразорвавшиеся боеприпасы.
Напомним, ранее в Минобороны опубликовали кадры работы сапёров в Валуйках. Они обезвреживали заклинивший снаряд «Экскалибур», попавший в сарай.