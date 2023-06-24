Минобороны обратилось к отрядам ЧВК «Вагнер»

Напомним, ранее Минобороны назвало сообщения об ударах по тылу ЧВК «Вагнер» провокацией.

Ведомство также попросило проявить благоразумие и выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов.

Минобороны РФ назвало сообщения об ударах по тылу ЧВК «Вагнер» провокацией

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