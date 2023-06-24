Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Утром, 24 июня, Минобороны обратилось к отрядам ЧВК «Вагнер».
Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооружённом мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана.
Из заявления Минобороны
Ведомство также попросило проявить благоразумие и выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов.
Мы гарантируем всем безопасность.
Из заявления Минобороны
Напомним, ранее Минобороны назвало сообщения об ударах по тылу ЧВК «Вагнер» провокацией.