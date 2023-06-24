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Минобороны обратилось к отрядам ЧВК «Вагнер»

24 июня 2023, 06:38
Фото: 1MI
Ведомство предлагает помощь и просит проявить благоразумие. Обращение появилось в Telegram-канале Минобороны.

Утром, 24 июня, Минобороны обратилось к отрядам ЧВК «Вагнер».

Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооружённом мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана.
Из заявления Минобороны

Ведомство также попросило проявить благоразумие и выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов.

Мы гарантируем всем безопасность.
Из заявления Минобороны

Напомним, ранее Минобороны назвало сообщения об ударах по тылу ЧВК «Вагнер» провокацией.

Минобороны РФ назвало сообщения об ударах по тылу ЧВК «Вагнер» провокацией
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#Кристина Семенчук#Минобороны рф#Евгений Пригожин#Пригожин#Вагнер#Обращение#Общество#Белгородская область
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