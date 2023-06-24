Как прошёл день в Белгородской области на фоне вооружённого мятежа в России

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
По поручению президента Владимира Путина в Белгороде состоялось заседания оперштаба. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что по докладу силовых структур, в области ситуация стабильная. Губернатор добавил, что ответственные находятся на своих рабочих местах, и, в случае изменения ситуации, информация будет доводиться до населения.
Выпускные вечера в Белгородской области не отменили. Но, как заявил губернатор, все мероприятия должны пройти в течение светового дня.
Что касается возвращения детей с летнего отдыха из других регионов, часть ребят останутся в Ставропольском крае до 27 июня. Это 20 детей из Грайворонского горокруга. Что касается возвращения детей из Крыма, которые отдыхали в лагере «Бригантина „Белогорье“», власти решат этот вопрос 25 июня в первой половине дня.
Огонь по Белгородской области не прекращается. За 23 июня ВСУ обстреляли Белгородскую область более 70 раз. При этом пострадавших и разрушений нет.
Также стало известно, что на частный жилой дом в Грайвороне с беспилотника сбросили взрывное устройство. Никто не пострадал, но повреждения получил фасад и газовая труба.