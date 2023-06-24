Как прошёл день в Белгородской области на фоне вооружённого мятежа в России

Что касается возвращения детей с летнего отдыха из других регионов, часть ребят останутся в Ставропольском крае до 27 июня. Это 20 детей из Грайворонского горокруга. Что касается возвращения детей из Крыма, которые отдыхали в лагере «Бригантина „Белогорье“», власти решат этот вопрос 25 июня в первой половине дня.