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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

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Как прошёл день в Белгородской области на фоне вооружённого мятежа в России

24 июня 2023, 14:09
Фото: 1MI
По данным регионального оперштаба, в Белгородской области ситуация стабильная. Журналисты Бел.Ру собрали воедино заявления главы региона и главные события дня.

Заседание оперштаба

По поручению президента Владимира Путина в Белгороде состоялось заседания оперштаба. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что по докладу силовых структур, в области ситуация стабильная. Губернатор добавил, что ответственные находятся на своих рабочих местах, и, в случае изменения ситуации, информация будет доводиться до населения.

Вместе с тем, власти решили усилить контроль за въездом на территорию всей Белгородской области. Также с 24 июня с 18:00 до 06:00 25 июня будет закрыт въезд в Шебекино и Новую Таволжанку.

Дети

Выпускные вечера в Белгородской области не отменили. Но, как заявил губернатор, все мероприятия должны пройти в течение светового дня.

Что касается возвращения детей с летнего отдыха из других регионов, часть ребят останутся в Ставропольском крае до 27 июня. Это 20 детей из Грайворонского горокруга. Что касается возвращения детей из Крыма, которые отдыхали в лагере «Бригантина „Белогорье“», власти решат этот вопрос 25 июня в первой половине дня.

Обстрелы

Огонь по Белгородской области не прекращается. За 23 июня ВСУ обстреляли Белгородскую область более 70 раз. При этом пострадавших и разрушений нет.

Сегодня, 24 июня, стало известно об обстреле двух населённых пунктов. Речь идёт о селе Берёзовка в Борисовском районе и селе Кукуевка в Валуйском горокруге. Местные жители получили рассылку с просьбой спуститься в укрытия.

Также стало известно, что на частный жилой дом в Грайвороне с беспилотника сбросили взрывное устройство. Никто не пострадал, но повреждения получил фасад и газовая труба.

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