Гладков проведёт заседание оперштаба по ситуации в Белгородской области

Напомним, в ближайшее время Владимир Путин выступит с обращением к россиянам. Вероятно, он будет говорить о ситуации с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер», бойцы которой блокировали часть объектов в Ростове-на-Дону.