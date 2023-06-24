Гладков проведёт заседание оперштаба по ситуации в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Как отметил губернатор, сегодня, 24 июня, он проведёт заседание оперативного штаба по текущей обстановке в Белгородской области. Ранее данное поручение поступило от президента Владимира Путина.
Подробности глава региона обещал сообщить позже.
Напомним, в ближайшее время Владимир Путин выступит с обращением к россиянам. Вероятно, он будет говорить о ситуации с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер», бойцы которой блокировали часть объектов в Ростове-на-Дону.