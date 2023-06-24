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Гладков проведёт заседание оперштаба по ситуации в Белгородской области

24 июня 2023, 06:26
Фото: 1MI
Данное поручение поступило от президента Владимира Путина. Подробнее рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Как отметил губернатор, сегодня, 24 июня, он проведёт заседание оперативного штаба по текущей обстановке в Белгородской области. Ранее данное поручение поступило от президента Владимира Путина.

Подробности глава региона обещал сообщить позже.

Напомним, в ближайшее время Владимир Путин выступит с обращением к россиянам. Вероятно, он будет говорить о ситуации с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер», бойцы которой блокировали часть объектов в Ростове-на-Дону.

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#Кристина Семенчук#Пригожин#Заседание#Оперштаб#Гладков#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Евгений Пригожин#Владимир Путин
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