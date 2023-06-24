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Вячеслав Гладков рассказал о ситуации в Белгородской области

24 июня 2023, 09:31
Фото: Страница Вячеслава Гладкова во "ВКонтакте"
Заседание оперштаба региона провели по поручению президента Владимира Путина.

Губернатор Белгородской области сообщил об итогах проведения оперативного совещания. Ранее провести заседание поручил глава государства Владимир Путин.

Выслушал доклады всех силовых структур, расположенных на территории Белгородской области. В целом, ситуация стабильная. Работа всех силовых структур проводится в полном объёме. ⠀
Вячеслав Гладков

Губернатор добавил, что все силовые структуры, органы государственной и муниципальной власти находятся на своих рабочих местах.

Любое изменение, как и всегда, буду до вас доводить. Те решения, которые касаются жителей Белгородской области, незамедлительно будут доводиться до всех.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее Владимир Путин обратился к россиянам. Его обращение по ссылке.

Гладков проведёт заседание оперштаба по ситуации в Белгородской области
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#Кристина Семенчук#Оперштаб#Итоги#Заседание#Правоохранители#Город#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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