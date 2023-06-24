Вячеслав Гладков рассказал о ситуации в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Губернатор Белгородской области сообщил об итогах проведения оперативного совещания. Ранее провести заседание поручил глава государства Владимир Путин.
Выслушал доклады всех силовых структур, расположенных на территории Белгородской области. В целом, ситуация стабильная. Работа всех силовых структур проводится в полном объёме. ⠀
Вячеслав Гладков
Губернатор добавил, что все силовые структуры, органы государственной и муниципальной власти находятся на своих рабочих местах.
Любое изменение, как и всегда, буду до вас доводить. Те решения, которые касаются жителей Белгородской области, незамедлительно будут доводиться до всех.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее Владимир Путин обратился к россиянам. Его обращение по ссылке.