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ЧВК «Вагнер» и вооружённый мятеж: что известно о событиях 24 июня

24 июня 2023, 13:49
Фото: Bel.ru
На фоне разворачивающихся событий в России, журналисты Бел.Ру собрали информацию о ЧВК «Вагнер» и последствия вооружённого мятежа 24 июня. Подробности — в нашем материале.

Вооружённый мятеж

В ночь на 24 июня в Telegram-канале от имени Евгения Пригожина появилось несколько заявлений в адрес Минобороны. В ведомстве все заявления опровергли, назвав это информационной провокацией.

В это же время ФСБ России опубликовала заявление и призвала бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные и предательские приказы своего основателя и принять меры к его задержанию. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что в отношении Пригожина возбудили уголовное дело по ст. 279 УК РФ — вооружённый мятеж.

Утром 24 июня ситуацию прокомментировал президент Владимир Путин. Он назвал вооружённый мятеж «ударом в спину России», а также подчеркнул, что организаторов ждёт «неотвратимое наказание».

Ситуация в регионах

Ответом на мятеж стало усиление мер безопасности в ряде регионов. В частности, речь идёт о Липецкой, Ростовской, Воронежской и Тульской областях. В нескольких субъектах (Воронежская область и Москва) ввели режим контртеррористической операции.

В свою очередь глава Белгородской области Вячеслав Гладков провёл заседание оперштаба. По итогам губернатор отметил, что ситуация в области стабильная. Силовые структуры и власти находятся на своих рабочих местах.

Активные действия проходят в Ростове-на-Дону. Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к жителям региона и призвал их не покидать свои дома, сообщает rostovgazeta.ru. Голубев попросил сохранять спокойствие и заверил, что правоохранительные органы делают всё необходимое для защиты населения.

Когда история учит

В своей истории Россия не первый раз сталкивается с попыткой вооружённого мятежа. Выступления военных становятся эхом грядущих или уже состоявшихся политических перемен. Ответом на центробежные силы в СССР стал августовский путч 1991 года, закончившийся победой сторонников демократии, двумя годами позже в результате событий 3–4 октября 1993 года противостояние Верховного совета и президента завершилось победой последнего, поддержанного армией.

Неразбериха потрясений, вызванной крушением монархии в России и Гражданской войной, породило целую серию мятежей, в которых победа осталась за теми, кто проявил решительность и способность привлечь на свою сторону самые различные слои и социальные группы. Это и знаменитый Корниловский мятеж, руководители которого пытались препятствовать усилению большевиков, и военная диктатура Колчака, и разного рода мятежи «красных» военачальников».

Не стали исключением иностранные государства: так, провал социалистической политики национализации и экспроприации привел к перевороту Пиночета в Чили. Армия брала власть в Мьянме и Греции — в первом случае военачальники ещё удерживают бразды правления, во втором — после десятилетия диктатуры гражданские политики смогли вернуться во власть.

Что известно о ЧВК «Вагнер»

По информации ряда СМИ, ЧВК «Вагнер» было образовано из ЧВК «Славянский корпус», который действовал в Сирии с 2013 года и базируется в Краснодарском крае. По данным из открытых источников, создать частную компанию предложил Генштаб в конце 2000-х годов.

ЧВК «Вагнер» находится под контролем российского бизнесмена, ресторатора и владельца группы компаний «Конкорд» Евгения Пригожина. На протяжении долгого времени свою причастность к организации он отрицал, но посредством пресс-службы «Конкорд» предприниматель заявил, что считает «вагнеровцев» «основой русского патриотизма», а также рассказал, как именно создавалась военная компания.

По его словам, в 2014 году он, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались «казачки», и пытался сорить деньгами, чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских на Украине. В итоге предприниматель решил полететь на один из полигонов и «занялся этим сам».

В комментарии Пригожина сказано, что он нашёл специалистов, которые смогли ему в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа, которая впоследствии приобрела название БТГ «Вагнер».

Минобороны обратилось к отрядам ЧВК «Вагнер»
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#Вагнер#Пригожин#Мятеж#История#Путин#Общество#Евгений Пригожин#Владимир Путин#Вячеслав Гладков#Кристина Семенчук
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