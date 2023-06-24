ЧВК «Вагнер» и вооружённый мятеж: что известно о событиях 24 июня

По его словам, в 2014 году он, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались «казачки», и пытался сорить деньгами, чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских на Украине. В итоге предприниматель решил полететь на один из полигонов и «занялся этим сам».