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Posted Сегодня, 22:25

Published Сегодня, 22:25

Modified Сегодня, 22:27

Updated Сегодня, 22:27

Что происходит после заявлений Пригожина и Министерства обороны

23 июня 2023, 22:25
Владелец ЧВК «Вагнер» обвинил российских военных по тылам его бойцов. В министерстве назвали эти сообщения провокацией, позже ФСБ возбудило уголовное дело.
Сюжет
СВО

Вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны в гибели бойцов ЧВК «Вагнер» в тыловых лагерях в России. В военном ведомстве эту информацию назвали информационной провокацией.

Позже ФСБ России возбудила уголовно дело за призыв к вооружённому мятежу. В Генпрокуратуре позже пояснили, что за это грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

В Ростове-на-Дону усилили меры безопасности. На улицах заметили военную технику, движение частично перекрыли. Важные объекты взяли под усиленную охрану и в Москве, сообщили в Росгвардии.

К бойцам «Вагнера» тем временем обратились генералы Армии России Суровикин и Алексеев. Они призвали остановиться, подчиниться воле президента, решить все проблемы мирным путем.

Позже в Министерстве обороны заявили, что, пытаясь воспользоваться провокацией Пригожина, украинская армия готовит наступление у Бахмута.

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Минобороны РФ назвало сообщения об ударах по тылу ЧВК «Вагнер» провокацией
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#Евгений Грицков#ЧВК Вагнер#Спецоперация#СВО
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