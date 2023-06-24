Что происходит после заявлений Пригожина и Министерства обороны

Posted Сегодня, 22:25
Published Сегодня, 22:25
Modified Сегодня, 22:27
Updated Сегодня, 22:27
Вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны в гибели бойцов ЧВК «Вагнер» в тыловых лагерях в России. В военном ведомстве эту информацию назвали информационной провокацией.
Позже ФСБ России возбудила уголовно дело за призыв к вооружённому мятежу. В Генпрокуратуре позже пояснили, что за это грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
В Ростове-на-Дону усилили меры безопасности. На улицах заметили военную технику, движение частично перекрыли. Важные объекты взяли под усиленную охрану и в Москве, сообщили в Росгвардии.
К бойцам «Вагнера» тем временем обратились генералы Армии России Суровикин и Алексеев. Они призвали остановиться, подчиниться воле президента, решить все проблемы мирным путем.
Позже в Министерстве обороны заявили, что, пытаясь воспользоваться провокацией Пригожина, украинская армия готовит наступление у Бахмута.
Оперативно узнавать новости о последних событиях можно в Telegram-канале Бел.Ру.