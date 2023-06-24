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Baza опубликовала видео крушения самолёта Ан-24 в Воронежской области

24 июня 2023, 11:51
Фото: Telegram-канал Baza
Источник заявляет, что самолёт упал около населённого пункта Кантемировка Воронежской области. Официальной информации пока не поступало.

24 июня в Воронежской области потерпел крушение самолет АН-24, сообщает Telegram-канал Baza. Источник также предполагает, что он мог быть сбит. ЧП произошло недалеко от населённого пункта Кантемировка.

Официальных комментариев пока не поступало.

Видео: Telegram-канал Baza

Напомним, ранее в области ввели режим контртеррористической операции (КТО). Также известно, что в регионе закрыли движение по трассе М-4 «Дон» с 464 по 777 км.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев добавил, что Вооружённые силы РФ проводят оперативно-боевые мероприятия.

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#Кристина Семенчук#Самолёт#Крушение#Воронежская область#Происшествия#Видео
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