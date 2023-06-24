Baza опубликовала видео крушения самолёта Ан-24 в Воронежской области

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
24 июня в Воронежской области потерпел крушение самолет АН-24, сообщает Telegram-канал Baza. Источник также предполагает, что он мог быть сбит. ЧП произошло недалеко от населённого пункта Кантемировка.
Официальных комментариев пока не поступало.
Напомним, ранее в области ввели режим контртеррористической операции (КТО). Также известно, что в регионе закрыли движение по трассе М-4 «Дон» с 464 по 777 км.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев добавил, что Вооружённые силы РФ проводят оперативно-боевые мероприятия.