Зарплата от 80 тыс. рублей: АО «ЭЗЛ» примет на работу сварщиков и слесарей

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
На предприятие требуются:
В свою очередь АО «ЭЗЛ» обеспечит сотрудников комфортабельными одно-двухкомнатными квартирами, а также гарантирует адаптационные выплаты, компенсации ипотечных процентов и помощь при переезде.
Ещё немного об условиях:
Адрес предприятия — Саратовская область, город Энгельс, проспект Строителей, 78Б. Индекс — 413116. Телефон или факс: +7 (845-35) 2-00-22. Дополнительный контактный номер: +7 (937-22) 4-37-55.
Электронная почта: [email protected]
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