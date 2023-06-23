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Зарплата от 80 тыс. рублей: АО «ЭЗЛ» примет на работу сварщиков и слесарей

23 июня 2023, 13:45
Машиностроительное предприятие АО «ЭЗЛ» примет на работу сварщиков, слесарей по сборке металлоконструкций, чистильщиков металла и других рабочих.

На предприятие требуются:

  • электросварщики
  • слесари-сборщики
  • чистильщики
  • стропальщики
  • контролеры качества
  • специалист по охране труда и технике безопасности, промышленной безопасности
  • наладчики сварочных полуавтоматических машин
  • инженер-механик
  • руководитель кадровой службы
  • крановщики

В свою очередь АО «ЭЗЛ» обеспечит сотрудников комфортабельными одно-двухкомнатными квартирами, а также гарантирует адаптационные выплаты, компенсации ипотечных процентов и помощь при переезде.

Ещё немного об условиях:

  • Оформление по ТК РФ. Трудоустройство официальное с первого дня
  • Дотированное питание (для электросварщиков бесплатный комплексный обед)
  • Социальный пакет
  • Своевременная и стабильная заработная плата, без задержек
  • Выплаты строго 2 раза в месяц
  • Обеспечение спецодеждой

Адрес предприятия — Саратовская область, город Энгельс, проспект Строителей, 78Б. Индекс — 413116. Телефон или факс: +7 (845-35) 2-00-22. Дополнительный контактный номер: +7 (937-22) 4-37-55.

Электронная почта: [email protected]

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#Артем Черненко#АО «ЭЗЛ»#Саратов
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