Запечённый майский жук и таракан: что можно найти в обычной буханке хлеба

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Запечённого майского жука нашла в обычной буханке хлеба жительница деревни Добрая Вода Орловской области. Насекомое она увидела на разрезе. Интересно, что ранее жительница Орла обнаружила в хлебе таракана.
В ситуации попросили разобраться местный Роспотребнадзор. Однако в ведомстве заявили, что оснований для проведения проверки производителя хлеба нет, так как нет «непосредственной угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан».
Представители предприятия в свою очередь отчитались, что майский жук попал в тесто после того, как проник в здание через повреждённую москитную сетку. После этого инцидента «москитки» заменили на новые.
«Очевидно, региональным производителям хлебобулочных изделий следует подумать о дополнительных мерах защиты своих производственных помещений от различной нечисти, способной прогрызать москитные сетки. Одно радует: специалисты уверены, что съеденный майский жук не принесёт вред организму орловцев», — заключают журналисты издания.