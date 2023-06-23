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Запечённый майский жук и таракан: что можно найти в обычной буханке хлеба

23 июня 2023, 12:53
Фото: "Мценский край"
В привычных продуктах можно обнаружить немало интересных находок. Некоторым покупателям «повезло» найти мёртвых насекомых, например. Интересно, что Роспотребнадзор каких-либо угроз здоровью потребителей в этом не увидел, пишет «Орелtimes».

Запечённого майского жука нашла в обычной буханке хлеба жительница деревни Добрая Вода Орловской области. Насекомое она увидела на разрезе. Интересно, что ранее жительница Орла обнаружила в хлебе таракана.

В ситуации попросили разобраться местный Роспотребнадзор. Однако в ведомстве заявили, что оснований для проведения проверки производителя хлеба нет, так как нет «непосредственной угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан».

Представители предприятия в свою очередь отчитались, что майский жук попал в тесто после того, как проник в здание через повреждённую москитную сетку. После этого инцидента «москитки» заменили на новые.

«Очевидно, региональным производителям хлебобулочных изделий следует подумать о дополнительных мерах защиты своих производственных помещений от различной нечисти, способной прогрызать москитные сетки. Одно радует: специалисты уверены, что съеденный майский жук не принесёт вред организму орловцев», — заключают журналисты издания.

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#Инна Рогова#Хлеб#Роспотребнадзор#Майский жук#Таракан#Общество#Черноземье#Нарочно не придумаешь#Орловская область
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