ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 79%

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Опрос был проведен среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян. Уровень одобрения деятельности президента повысился на 1,4 п. п. и достиг 76,1%.
Деятельность правительства РФ одобряют 50,7% опрошенных, а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 53,3% респондентов. О доверии Мишустину заявили 61,8% опрошенных.
Россияне также высказали своё мнение о главах парламентских партий. Геннадий Зюганов (КПРФ) имеет уровень доверия 35,7%, Сергей Миронов («Справедливая Россия — За правду») — 32,6%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 18,4%, Алексей Нечаев («Новые люди») — 8,9%.
Уровень поддержки партий следующий: «Единая Россия» — 39,3%, КПРФ — 10%, ЛДПР — 8,6%, «Справедливая Россия — За правду» — 5,8%, «Новые люди» — 4,4%.