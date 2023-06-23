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ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 79%

23 июня 2023, 12:16
Фото: 1MI
В соответствии с опросом, проведенным ВЦИОМ с 12 по 18 июня, уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину остается стабильным и составляет 78,9%.
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ВЦИОМ

Опрос был проведен среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян. Уровень одобрения деятельности президента повысился на 1,4 п. п. и достиг 76,1%.

Деятельность правительства РФ одобряют 50,7% опрошенных, а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 53,3% респондентов. О доверии Мишустину заявили 61,8% опрошенных.

Россияне также высказали своё мнение о главах парламентских партий. Геннадий Зюганов (КПРФ) имеет уровень доверия 35,7%, Сергей Миронов («Справедливая Россия — За правду») — 32,6%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 18,4%, Алексей Нечаев («Новые люди») — 8,9%.

Уровень поддержки партий следующий: «Единая Россия» — 39,3%, КПРФ — 10%, ЛДПР — 8,6%, «Справедливая Россия — За правду» — 5,8%, «Новые люди» — 4,4%.

#Евгений Грицков#ВЦИОМ#Опрос#Доверие Путину#Владимир Путин
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