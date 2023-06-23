В ЖБК-1 провели аудит по вопросу соблюдений требований в сфере охраны труда

Валерий Елисеев, руководитель службы охраны труда Корпорации ЖБК-1: «Мы соблюдаем все нормы охраны труда, предусмотренные законодательством. Рабочие проходят обучение и проверку знаний по охране труда один раз в три года, согласно новым требованиям. Если говорить про работы повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования, то здесь сотрудники проходят дополнительное обучение один раз в год».