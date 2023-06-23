В ЖБК-1 провели аудит по вопросу соблюдений требований в сфере охраны труда

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Пристальное внимание вопросам охраны труда уделяется как на производстве, так и в строительном секторе. Сотрудники регулярно проходят обучение по охране труда в собственном аккредитованном Учебно-курсовом комбинате согласно Постановления РФ №2464. В Корпорации ЖБК-1 соблюдаются сроки специальной оценки условий труда на всех рабочих местах.
Благодаря постоянному контролю, профессиональные риски сведены к минимуму. С целью снижения мелкого травматизма на заводе проводится регулярный мониторинг рабочих мест. На предприятии работает собственный медицинский центр, где можно: сдать анализы, пройти диагностику, получить консультацию и квалифицированную медицинскую помощь специалистов. Ежегодно медосмотр проходят порядка 1000 сотрудников компании.
Валерий Елисеев, руководитель службы охраны труда Корпорации ЖБК-1: «Мы соблюдаем все нормы охраны труда, предусмотренные законодательством. Рабочие проходят обучение и проверку знаний по охране труда один раз в три года, согласно новым требованиям. Если говорить про работы повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования, то здесь сотрудники проходят дополнительное обучение один раз в год».
Все работники обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты согласно утвержденных норм. Постоянно ведется работа по улучшению качества спецодежды.
Кроме того, на предприятии уделяют большое внимание социальным вопросам. Для сотрудников организована доставка на работу и с работы автобусами организации, действуют программы добровольного медицинского страхования.