В честь 80-летия освобождения Белгорода на самой высокой точке города возведут храм

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:30
Основную часть храма в честь Всемилостивого Спаса планируют достроить к 5 августа 2023 года, к 80-летию освобождения Белгорода от фашистских захватчиков.
Храм посвящен празднованию Всемилостивого Спаса православной церковью 14 августа. Этот праздник установлен по случаю знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и Честного Креста во время сражения Андрея Боголюбского с волжскими булгарами в 1164 году.
Дата освещения храма — 22 июня — это, с одной стороны, трагический день в истории России, но, с другой стороны, — начало большого пути, потому что в 1941 году вся страна сплотилась во имя Победы.
Во время военных действий по освобождению города от немецких захватчиков на меловой горе находился наблюдательный пункт командира 89-й гвардейской стрелковой дивизии. Это значит, что из этого места шли команды, которые исполняли солдаты.
Ещё в 16-м веке недалеко от этого места находилась крепость. А главным сооружением на территории крепости был храм.
«В 1943 году здесь жива вера в то, что мы освободим не только Белгород, но и всю страну. Сегодня — вера в наше правое дело и в президента, который его начал. Мы должны верить в нашу безусловную Победу, потому что любое правое дело должно быть завершено. А мы боремся за правду, за справедливость», — Сергей Андреев, заместитель главы администрации города Белгорода по социальной политике и образованию.
Храм будет построен на самой высокой точке города. «Подняться на гору — стать ближе к Богу. Сегодня мы обращаемся к нему. В особенно сложные моменты нашей истории открывались небеса», — настоятель Преображенского кафедрального собора, протоиерей Олег Кобец.
Высота храма — 23 метра. Его будет видно практически из любой точки города.
Георгий Голиков, председатель объединенного профсоюзного комитета БГТУ им. Шухова, обращался к Богу и упоминал священную миссию России — спасение земли, благополучия, порядочности и мира.
Камень в основании храма освящал не митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, а настоятель Преображенского кафедрального собора, протоиерей Олег Кобец. Многие собравшиеся хотели пообщаться с митрополитом.