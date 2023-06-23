Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:20

Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Изображение материала

В честь 80-летия освобождения Белгорода на самой высокой точке города возведут храм

23 июня 2023, 06:20
Фото: Ирина Митрофанова / Bel.ru
в высшей точке Белгорода строят храм
22 июня, в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны, на меловой горе заложили и освятили камень в основании нового храма.

Основную часть храма в честь Всемилостивого Спаса планируют достроить к 5 августа 2023 года, к 80-летию освобождения Белгорода от фашистских захватчиков.

Храм посвящен празднованию Всемилостивого Спаса православной церковью 14 августа. Этот праздник установлен по случаю знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и Честного Креста во время сражения Андрея Боголюбского с волжскими булгарами в 1164 году.

Дата освещения храма — 22 июня — это, с одной стороны, трагический день в истории России, но, с другой стороны, — начало большого пути, потому что в 1941 году вся страна сплотилась во имя Победы.

Во время военных действий по освобождению города от немецких захватчиков на меловой горе находился наблюдательный пункт командира 89-й гвардейской стрелковой дивизии. Это значит, что из этого места шли команды, которые исполняли солдаты.

Ещё в 16-м веке недалеко от этого места находилась крепость. А главным сооружением на территории крепости был храм.

«В 1943 году здесь жива вера в то, что мы освободим не только Белгород, но и всю страну. Сегодня — вера в наше правое дело и в президента, который его начал. Мы должны верить в нашу безусловную Победу, потому что любое правое дело должно быть завершено. А мы боремся за правду, за справедливость», — Сергей Андреев, заместитель главы администрации города Белгорода по социальной политике и образованию.

Храм будет построен на самой высокой точке города. «Подняться на гору — стать ближе к Богу. Сегодня мы обращаемся к нему. В особенно сложные моменты нашей истории открывались небеса», — настоятель Преображенского кафедрального собора, протоиерей Олег Кобец.

Высота храма — 23 метра. Его будет видно практически из любой точки города.

Георгий Голиков, председатель объединенного профсоюзного комитета БГТУ им. Шухова, обращался к Богу и упоминал священную миссию России — спасение земли, благополучия, порядочности и мира.

Камень в основании храма освящал не митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, а настоятель Преображенского кафедрального собора, протоиерей Олег Кобец. Многие собравшиеся хотели пообщаться с митрополитом.

в высшей точке Белгорода строят храмв высшей точке Белгорода строят храм
в высшей точке Белгорода строят храмв высшей точке Белгорода строят храм
в высшей точке Белгорода строят храмв высшей точке Белгорода строят храм
в высшей точке Белгорода строят храмв высшей точке Белгорода строят храм
в высшей точке Белгорода строят храмв высшей точке Белгорода строят храм
в высшей точке Белгорода строят храмв высшей точке Белгорода строят храм
в высшей точке Белгорода строят храмв высшей точке Белгорода строят храм
в высшей точке Белгорода строят храмв высшей точке Белгорода строят храм
в высшей точке Белгорода строят храм
Фото: Ирина Митрофанова / Bel.ru
Знамя Победы подняли над Меловой горой в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Видишь там, на горе: как выглядит необычное место в БелгородеПравославный приход и мэрия Белгорода судятся из-за храма на меловой гореМеловые горы, блогеры и грубые люди: что знают петербуржцы о Белгороде
#Ирина Митрофанова#Меловая гора#Храм#Освобождение белгорода#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
В Шебекино сносят разрушенные обстрелами дома: видео
Сегодня, 10:06
В ЖБК-1 провели аудит по вопросу соблюдений требований в сфере охраны труда
Сегодня, 11:20
Сколько общественных туалетов работает в Белгороде?
Сегодня, 09:31
Телевышка в Белгороде на время примет вид прохоровской Звонницы
Сегодня, 09:32
Гладков: В Белгороде очень много клумб, которым требуется уход
Сегодня, 08:47